Aproape 800 de romi participă la un pelerinaj la Sanctuarul național din Szentkút







Aproape 800 de romi din Ungaria vor participa, sâmbătă, la un pelerinaj la Sanctuarul național din Szentkút. Pelerinajul din acest an este legat de Anul Rugăciunii.

Sâmbătă, aproape 800 de pelerini din aproximativ 30 de așezări vor veni la Mátraverebély-Szentkút (situat la 20 km sud de Salgótarján), la un pelerinajul național al romilor, care este condus de episcopul János Székely, președinte al Comitetului Pastoral al Romilor.

Liturghia de la Mátraverebély-Szentkút va fi celebrată de arhiepiscopul Csaba Ternyák de Eger, a informat marți șeful Biroului de presă al Sanctuarului din județul Nógrád, într-un comunicat remis Agenției de Presă MTI.

Pelerinajul romilor, legat de Anul Rugăciunii declarat de Papa Francisc

Regina Kerekes-Dancsok a spus că pelerinajul romilor din acest an este legat de Anul Rugăciunii. Citându-l pe Papa Francisc, a adăugat: fiecare are nevoie de o viață interioară, are nevoie să se retragă într-un spațiu și timp dedicat relației cu Dumnezeu, dar asta nu înseamnă o evadare din realitate.

Şeful Biroului de presă al Sanctuarului național din Szentkút a spus că bucuria întâlnirii şi rugăciunii împreună poate fi trăită şi în familia numeroasă a bisericii.

Sâmbătă dimineața la Mátraverebély-Szentkút, pelerinilor li se oferă glorificarea și posibilitatea de a se spovedi, iar apoi vor putea asculta învățăturile episcopului János Székely.

Activități pentru copii și spectacole destinate culturii romilor la acest pelerinaj

Arhiepiscopul Csaba Ternyák de Eger va fi celebratorul principal al Sfintei Liturghii, care începe la ora 11.00.

Dimineața, copiii pot participa la o activitate meșteșugărească, iar după prânz, grupurile de pelerini vor susține un scurt spectacol de cinci până la opt minute.

Pelerinajul este o manifestare tradițională a religiozității țiganilor, care nu face doar parte din cultura romă, ci este şi un mijloc de credință personală și de reînnoire a comunității, a adăugat Regina Kerekes-Dancsok, potrivit cotidianului Magyar Hirlap din Ungaria.

(Traducerea: Rozália Gănciulescu, RADOR RADIO ROMÂNIA)