Potrivit cunoscutului seismolog ucrainian Alexandr Kendzera de la Institutul de Geofizică al Academiei Naționale de Științe din Kiev, în viitorul apropiat ar putea să se producă un cutremur destul de puternic. Activitatea seismică care afectează Transcarpatia are loc, de regulă, o dată la 100-120 de ani. Aici ultimele seisme au fost înregistrate în 1908. Transcarpatia este o regiune cu activitate seismică în care magnitudinea dezastrului ar putea atinge 8 grade. Nu se știe dacă noul cutremur va fi unul mai slab. Oamenii deja trebuie să se pregătească pentru eveniment, întrucât este imposibil să-l prezicem: vibrațiile pot începe în orice moment. Cele mai periculoase zone sunt considerate a fi Zona Vrancea – Munții Carpați și vestul regiunii Odessa. Aici au fost înregistrate cutremure cu o magnitudine de 6-7 grade pe o scară de 12 puncte. Epicentrele au fost localizate în localitățile Svaleava, Mukacevo, Ujgorod.

Activitatea seismică a fost atestată și în regiunea carpatică. Seisme cu o magnitudine de 6 grade au fost înregistrate în Zalișciîkî și Kameanka-Buzka. Partea centrală și cea din estul Ucrainei sînt mai puțin predispuse la cutremure. Aici, seismele nu au depășit 5 grade. Pentru ca nenorocirea să nu producă daune semnificative pe viitor este necesar să se construiască case „potrivite” în locuri „potrivite”. În cazul în care începe activitatea seismică, populația ar trebui să se refugieze imediat în clădiri din lemn deoarece acestea sunt mult mai sigure decât clădirile din cărămidă. Oamenii care locuiesc la primul sau al doilea etaj pot ieși afară, în timp ce alții ar fi mai bine să aștepte încetarea cutremurului în clădire. Nu se recomandă coborîrea pe scări: scările se pot prăbuși în orice moment. În interiorul clădirii se recomandă îndepărtarea de ferestre și pereți pentru a evita rănirea cu fragmente.

Celebrul seismolog Gheorghe Mărmureanu a transmis, de-a lungul timpului, mai multe informații despre cutremurele care vor mai veni. „Vor mai fi cutremure vor fi. Toate cutremurele au o anumită periodicitate. Toate cutremurele mari, nu au avut altele înainte. Este greu să ții o țară sub stres”, a spus profesorul.

Întrebat dacă se pot produce cutremure mai mari de 9 grade, acesta a răspuns: „Bineinteles. Se pot produce cutremure de 10 grade, de altfel au existat in istorie astfel de seisme. Putina lume stie ca scara de intensitate a cutremurelor a fost stabilita dupa numarul de morti si de raniti. Acesta este criteriul. S-a observat ca la un cutremur mai mare, sa zicem de 7-8 grade, exista mai multe victime, si tot asa”, a declarat Gheorghe Mărmureanu de curând.

El a susținut că cei de la Institutul pentru Fizica Pământului știu când va avea loc un cutremur cu câteva secunde sau chiar zeci de secunde. „În 4 secunde stim deja ce magnitudine va avea cutremurul. Avem si un sistem de avertizare a cetătenilor care este eficient, insa nu putem transmite tuturor utilizatorilor de celulare pentru ca e vorba de un cumul de date impresionant. Putem trimite in 27 de secunde prin sistemul de alarmare ca va avea loc un cutremur, fata de Rusia si Bulgaria unde sistemul te avertizeaza cu 92 de secunde inainte. In cel mai bun caz, romanii pot afla in maximum 30 de secunde ca va fi un cutremur”, a mai spus fizicianul.

El a confirmat că animalele simt cutremurele.„Da, acesta nu este un mit, spre deosebire de alte povesti cum ca ar ploua inainte sau ca se schimba ceva in atmosfera. Am constatat ca pestii ies din acvariu pentru ca apa exercita o presiune foarte mare asupra lor, iar perusii, care de obicei fac galagie, tac. Animalele pot simti cutremurul chiar si cu cateva ore inainte”, a mai declarat Mărmureanu, informează RomâniaTV.

