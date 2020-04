„Ma adresez Dvs, in speranta ca poate puteti sa transmiteti un mesaj catre factorii de decizie.

Am peste 65 de ani. De o luna nu am iesit din curte. Iarba creste si masina de tuns s-a stricat. Pe langa reparatie mai e nevoie si de benzina ca sa mearga. Copacii trebuie stropiti si e nevoie de fungicide. In casa apar diverse defectiuni. Exact cand nu trebuie. Cainii trebuie hraniti. La magazinul de proximitate, aflat la 30 de minute, este aglomeratie intre 11-13. Gasesti apa, sucuri, chipsuri, biscuiti, ceva conserve, ulei. Si ce mai ramane.

Exista oameni care nu mai au pe nimeni. Ei sunt ultimii. Fara copiii, frati, parinti, unchi, veri, nepoti. Nimeni nu poate sa te ajute permanent. Ideea de a fi blocati luni de zile reflecta lipsa de cunoastere a vietii reale. Poate reusiti sa va asculte cineva. Am o propunere. Ca varianta la ideea nastrusnica de a ne tine izolati luni de zile.

PROPUNERE pentru o strategie pe termen lung.

Luni si miercuri persoanele de peste 65 de ani sa poata circula la cumparaturi in orice fel de magazin, la banci, la firme de asigurari si alte utilitati pentru prelungirea contractelor care expira, ANAF, medici de familie, farmacii, primarii, etc. Nu toti avem apartinatori si persoane la dispozitie. Voluntariatul este limitat numeric si ca timp.

Marti, Joi, Vineri, Sambata sa circule prin magazine si institutii persoanele sub 65 ani.

Duminica: inchis pentru public. Se poate face o dezinfectie generala.

Persoanele imunizate si sanatoase ar putea sa-si reia activitatea in aceste conditii. Persoanele peste 65 de ani ar putea si ele sa-si rezolve toate problemele cu care se confrunta in mod civilizat. Toti am respecta regulile de distantare sociala in continuare.

Va multumesc!”