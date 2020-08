Zeci de medici, avocați, ingineri, profesori, jurnaliști și oameni de cultură au semnat un comunicat prin care cer autorităților române și finlandeze fie să rezolve grabnic situația copiilor Cameliei Smicală.

De asemenea, se cere tragerea la răspundere a celor vinovați de abuzuri împotriva acestor cetățeni români rezidenți în Finlanda, fie să se întrerupă relațiile diplomatice dintre cele două state până la soluționarea bine-cunoscutului caz Smicală (Jalaskoski).

Comunicat:

Către:

– Președintele României, domnul Klaus Werner Iohannis

– Ministerul Afacerilor Externe

– Ambasada României în Finlanda

– Consulatul Onorific al României la Savonlinna

– Ambasada Finlandei la București

– Consulatul Onorific al Finlandei la București

Consulatul Onorific al Finlandei la Constanța

– Prim-ministrul României, domnul Ludovic Orban

– Senatul României

– Camera Deputaților din România

În acest an (2020) am sărbătorit 100 de ani de relații diplomatice între România și Finlanda. Cele două state s-au bucurat de relații reciproc avantajoase pe mai multe planuri: politic, diplomatic, economic, sectorial etc. Pe viitor se dorește consolidarea relației bilaterale între aceste două țări.

Apreciem ca fiind importante aceste rapoarte între state și salutăm celebrarea centenarului, dar ținem să subliniem faptul că pentru noi, românii, relațiile interumane sunt primordiale și prioritare tuturor celorlalte tipuri de relații.

În acest sens, cerem suspendarea oricăror relații interstatale până la soluționarea bine-cunoscutului caz Smicală (Jalaskoski).

Maria si Mihai Jalaskoski, doi copii cu cetățenie dublă (română și finlandeză), aflați pe teritoriul Finlandei (dar având domiciliul legal în România) sunt ținuți captivi în centre pentru minori, împotriva voinței lor și încălcându-li-se nenumărate drepturi fundamentale reglementate de normele U.E., de normele statului finlandez și de cele ale statului român.

Situația detaliată a acestui caz o puteți analiza accesând următoarele link-uri:

Vă rugăm să luați în considerare voința poporului român care se identifică astfel cu familia Smicală! Sunt frații și compatrioții noștri care au suferit, pentru o perioadă mult prea indelungată (15 ani), tratamente absolut inumane. Aceste tratamente trebuie să înceteze de îndată!

Nu putem celebra un centenar de la începerea relațiilor între țările noastre „sărbătorind” în același timp distrugerea sistematică a vieții, a sănătății fizice și psihice a fraților noștri români aflați pe teritoriul Finlandei.

Pentru noi, poporul român, aceste relații bilaterale au o relevanță nulă, atât timp cât cazul Smicală nu este rezolvat. Cerem suspendarea acestor relații până la eliberarea celor doi copii Smicală!

Rugăm insistent autoritățile responsabile și abilitate pentru a interveni în acest caz să respecte drepturile familiei Jalaskoski, să aplice legile în vigoare și să demonstreze astfel că cetățenii români aflați pe teritoriul Finlandei sunt respectați ca oameni, ca cetățeni români și ca membri ai Uniunii Europene.

Cerem ca toți cei vinovați de abuzuri împotriva acestor cetățeni români rezidenți în Finlanda să răspundă, conform normelor legale în vigoare! Același lucru îl cerem și pentru persoanele aflate in funcții a căror responsabilitate este de a apăra drepturile cetățenilor români, dar care până în acest moment au ignorat semnalele primite în acest sens!

Cu sinceritate,

1. Vasile Astărăstoae – profesor medicina legală Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa

2. Gheorghe Piperea – avocat

3. Rafael Udriște – jurnalist T.V.R.1

4. Pompiliu Diplan – antreprenor, inginer

5. Mihai Gheorghiu – președinte Platforma Civică Împreună

6. Ana-Corina Săcrieru – avocat

7. Iulian Capsali – publicist, regizor

8. Dan Tănasă – jurnalist

9. Cătălin Berenghi – președinte partidul D.A.C.

10. Eugen Chiracu – raportor O.C.H.R. (Organized Crime Harm Reduction)

11. Mircea Pușcașu – medic, președinte Organizația Bucovina Profundă

12. George Alexander – scriitor, președinte Asociația pentru Protecția Copiilor și a Familiei „George Alexander”

13. Cacovean Adrian – medic

14. Bîlea Petru – medic

15. Valeriu Gavrilovici – medic

16. Cătălina Eugenia Gavrilovici – medic

17. Buzgar Adriana Lucia – avocat

18. Maria Bornea – avocat

19. Adrian Aciu – psiholog

20. Cătălin Vasile – președinte Aociația Prodocens Media

21. Firuța Apetrei – actor teatrul Bucovina

22. Călin Marincuș – antreprenor

23. Lavric Simona Mariana – profesor PIPP

24. Zârnovean Florentina – asistent medical

25. Sima Marius Florin – responsabil publicitate și marketing

Data: 25.08.2020”, este comunicatul distribuit marți pe Facebook de Camelia Smicală, la inițiativa „Pro Reîntregirea Familiei Group”, coordonat de Simona Clopoțel.