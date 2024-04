Actualitate Apariție surprinzătoare la Chefi la Cuțite. Otilia Bilionera a venit la emisiune cu soțului ei turc







În ediția de marți seara a emisiunii Chefi la Cuțite, Otilia Bilionera și-a făcut apariția împreună cu soțul ei turc, pentru a găti în fața juraților un preparat turcesc. Cunoscuta cântăreață și-a prezentat partenerul de viață în fața tuturor și a vorbit despre planurile lor de viitor, apoi au trecut la treabă.

Otilia Bilionera va avea o nuntă cu 2.000 de invitați

Cunoscuta artistă Otilia Bruma și soțul ei Bekir, de origine turcă au mers la emisiunea Chefi la Cuțite, în ediția de marți seara. Ei au vorbit în fața telespectatorilor despre relația lor, despre cununia civilă, dar și despre nunta ce urmează și la care vor fi peste 2.000 de invitați. Cei doi s-au cununat civil în Turcia și vor face tot acolo și nunta, conform Cancan.

„Suntem împreună de un an și câteva luni. M-a cerut și eu am acceptat, cum să nu accept! Ia uitați ce frumușel e! Am avut cununia civilă, o să facem și nunta. O s-o facem în Turcia. Acolo nunțile sunt destul de mari”, a dezvăluit Otilia Bilionera.

Pentru prima dată gătește alături de soțul ei

Cântăreața a declarat că este pentru prima dată când gătește alături de soțul ei, și speră că prin faptul că a ales să gătească un preparat turcesc, o va face foarte mândră pe soacra ei.

„O să fie foarte interesant să gătim împreună. Nu am mai gătit împreună, am gătit pentru el. I-am făcut și colivă odată. Vom găti o rețetă turcească, să o fac pe soacra mea mândră”, a ținut să spună cântăreața.

Deși la un moment dat au greșit rețeta, punând carnea tocată la gătit, înainte să călească ceapa, până la final totul a decurs bine, iar preparatul a ieșit delicios.

Otilia Bilionera s-a făcut cunoscută prin hitul lansat în 2014

Otilia Bruma, cunoscută profesional sub numele de Otilia s-a născut pe 13 iunie 1992 la Suceava. Ea s-a făcut cunoscută în special prin hitul său internațional "Bilionera". Melodia a fost lansată în 2014 și a devenit rapid un succes global, fiind redată în întreaga lume și obținând milioane de vizualizări pe platformele de streaming online. "Bilionera" a fost un hit în numeroase țări și a consolidat reputația Otiliei ca o artistă internațională de succes. Piesa "Bilionera" a fost remarcată pentru sunetul său catchy și videoclipul său de înaltă calitate. Melodia a fost remixată și reinterpretată de mulți alți artiști și a continuat să fie populară și după lansarea sa inițială.