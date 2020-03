În traducere, televiziunea Telekom Sport este scoasă la mezat. Iar surse din piață afirmă că proprietarul posturilor Look Sport și Look Plus a bătut palma cu nemții pentru achiziționarea canalului tv.

Conform gsp.ro, compania Clever Media (deține posturile Look Sport și Look Plus) va prelua Telekom Sport deoarece urmărește o consolidare a poziției pe nișa televiziunilor de sport. Asta ar reprezenta o concurență serioasă pentru Digi Sport, liderul detașat al pieței.

Dincolo, Telekom România reușește în sfârșit să scape de un balast, arată sursele din piață. Nemții considerau divizia tv a grupului ca fiind povara din bugetul de cheltuieli.

Din câte se pare, de la 1 aprilie, toți angajații Telekom Sport vor fi trecuți pe contracte cu noul proprietar, Clever Media, dar fără a se umbla la salarii sau bonusuri. Altfel, conducerea postului nu se schimbă, Vlad Enăchescu urmând a rămâne în continuare șeful televiziunii.

În clipa de față, Telekom Sport deține drepturile tv pentru meciurile din Liga 1, Liga 2, Cupa României, Supercupa României, Liga Campionilor, Europa League, LaLiga, Cupa Spaniei, Serie A, Cupa Italiei, Bundesliga, Cupa Germaniei, Cupa Frantei.

Alte sporturi care se văd la Telekom Sport:

Tenis – FED Cup, Davis Cup;

Baschet – NBA;

Handbal – Liga Campionilor, Campionatul European;

Moto GP – Campionatul Mondial de Raliuri (WRC);

Rugby – Six Nations, Rugby Wales Autumn Internationals, Rugby Scotland Autumn Internationals, Rugby Ireland Autumn Internationals, Rugby Argentina Summes Tests;

Wrestling – WWE RAW, Smackdown.

