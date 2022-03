Anunțul zilei despre pensii! Toți românii vor avea de suferit. Se urmărește „distrugerea sistemului de pensii publice”

Bogdan Hossu, liderul Cartel Alfa, a explicat la un post de televiziune de ce nu este bună propunerea PNL de micșorare a contribuției pentru CAS de la 25% la 20%, şi la ce riscuri sunt expuși românii. În opinia sa, o astfel de măsură ar putea „distrugere sistemul de pensii publice” din România.

Iar în legătură cu majorarea pensiilor, liderul Cartel Alfa, este convins că pensionarii români nu vor avea parte de o nouă mărire chiar dacă prețurile au explodat şi majoritatea nu pot face faţă vieții de zi cu zi.

Bogdan Hossu, liderul Cartel Alfa, trage un semnal de alarmă şi spune că efectul asupra românilor este că Florin Cîtu mai mult reflectă interesul multinaționalelor și mai puțin o bună funcționare a unui stat social.

La ora actuală asemenea măsură înseamnă distrugerea sistemului de pensii și practic omorârea sistemului de pensii publice din România. Deci măsura respectivă spre deosebire de domnul președinte Cîtu, nu există o singură măsură, aceeași măsură se poate lua prin faptul că se mută 5% din contribuția de asigurări sociale de la salariat la angajator, adică la capital. Astăzi România funcționează cu o politică fiscală inversă față de media europeană, la care contribuim și noi.

Media europeană spune că din creșterea economică, din PIB se duce 50-51% către cetățean, adică către salariat și 40% către capital, la noi este taman invers. Toată politica făcută până la ora actuală este pur și simplu de distrugere a cetățenilor din România, și avantajarea celor care într-o formă sau alta reprezintă capitalul. Deci efectul este că domnul Cîtu mai mult reflectă interesul multinaționalelor din structura respectivă, deci majorarea profiturilor respective și mai puțin o bună funcționare a unui stat social.

Când am aderat la UE, am aderat la politica unui stat social cu economie socială de piață. Se pare că domnia să nu are cunoștințele necesare, grăită și aberațiile care se fac legat de acest lucru. Cumulat acest transfer de 5 puncte, cu faptul că se mai transferă 5 puncte procentuale la pilonul II de pensii, deci la pilonul I, a declarat Bogdan Hossu.