Anunțul momentului! Varianta Omicron este sfârșitul pandemiei. Dovadă că experții au dreptate

Richard Friedland spune că exact același lucru s-a întâmplat cu gripa spaniolă, iar acum, medicii văd pandemia Omicron finalul pandemiei. Expertul din Africa de Sud a sugerat că varianta Omicron ar putea semnala sfârșitul pandemiei într-o tendință similară cu cea observată cu gripa spaniolă.

Toată chestia asta cu privire la Omicron a fost atât de prost comunicată și a generat atât de multă panică

Richard Friedland, directorul executiv al Netcare Ltd., care operează cea mai mare rețea privată de asistență medicală din Africa de Sud, a declarat pentru Bloomberg: „Dacă în acest nou val am fi observat aceste niveluri de pozitivitate față de testele efectuate, am fi observat creșteri ale internărilor în spital și nu vedem asta. În clinicile noastre de asistență primară sunt în principal persoane sub 30 de ani. Așa că, de fapt, cred că există un motiv să spunem acum că acest lucru poate semnala sfârșitul COVID-19. Dovada constă în faptul că deşi Omicron este contagios, nu provoacă boli severe. Așa s-a întâmplat cu gripa spaniolă”.

Richard Friedland: „Observăm infecții revoluționare ale persoanelor care au fost vaccinate, dar infecțiile pe care le vedem sunt foarte ușoare până la moderate. Așadar, pentru lucrătorii din domeniul sănătății este o revenire la normalitate. Cred că toată chestia asta a fost atât de prost comunicată și a generat atât de multă panică”, a mai declarat medicul.

Impactul Omicron va fi mai puțin sever faţă de oricare dintre cele trei valuri pandemice

Impactul variantei Omicron va fi mai puțin sever decât oricare dintre cele trei valuri de Covid, a prezis un alt expert.

Shabir Madhi, un vaccinolog de la Universitatea din Witwatersrand, care a condus testele atât ale AstraZeneca Plc, cât și ale Novavax Inc. în Africa de Sud, a declarat pentru Bloomberg: „Sunt optimist că în ceea ce privește noua variantă Omicron, chiar dacă numărul total de cazuri va fi probabil mai mare, spitalizările și decesele vor fi foarte mici faţă de ceea ce am experimentat pe parcursul oricăruia dintre primele trei valuri”, a declarat expertul, potrivit Express.