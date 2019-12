Ştirea este dată de revista Nature şi afirmă că Polul Nord Magnetic nu mai are un loc stabil, ci este într-o continuă mişcare: nu se ştiu prea multe dar, problema este că în ultimii ani mutările sale sunt din ce în ce mai rapide şi mai imprevizibile.

Cum ne afectează

Astfel, pe scurt, n-ar trebui să se întâmple nimic, dar în teorie consecinţele ar putea fi cu adevărat gigantice. În fapt, câmpul magnetic terestru ne protejează de unele raze cosmice periculoase, iar noua schimbare a confirmat că se slăbeşte cu 5% în fiecare secol.

De Polul Nord Magnetic depind orientările multor instrumente informatice, mai ales cele care privesc navigaţia şi drept consecinţă ar putea dăuna aplicaţiilor din smartphonurile din toată lumea, dar şi programelor militare şi civile privind navigaţia maritimă şi aeriană. De exemplu armata SUA folosește navigarea prin polul nord magnetic pentru săriturile cu parașuta, iar numele pistelor aeroporturilor sunt schimbate în funcție de direcția lor față de Polul Nord Magnetic. În istoria Planetei, s-au produs numeroase invesiuni ale polilor magnetici, dar, oricum, la lungi perioade de timp. Deocamdată, Polul Sud Magnetic rămâne nemişcat.

Clima dincolo de criză

Între timp, oamenii de ştiinţă lucrează pentru climă şi se declară temători că odată cu falimentul summitului internaţional asupra climei de la Madrid, COP25, în timpul căruia a trebuit să fie clarificate unele aspecte cruciale privind acordurile internaţionale privind acest aspect, se îndepărtează posibilitatea de a pune în practică o serie de acţiuni pentru a stopa creşterea temperaturilor şi reducerea lor cu 2 grade. Legat de acest aspect s-ar putea stopa creşterea nivelului mărilor sub 80 cm actualmente, iar asta până la sfârşitul secolului. Valurile de căldură fac mii de victime umane şi animale în fiecare an. După cum spun experţii, am depăşit deja pragul de siguranţă.

Păsările migratoare

Schimbările climatice au modificat şi timpii de migraţie a sute de specii de păsări. În această perioadă, cele ce migrează primăvara sar peste unele „halte” şi par să prefere mutări mai rapide. Toamna, dimpotrivă, migraţiile par a fi mai haotice şi mai lente, titrează Metronews.

