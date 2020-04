Ministrul Educației Monica Anisie a anunțat marți că data exactă a reluării cursurilor va fi în funcție de evoluția pandemiei de coronavirus. Astfel, elevii ar putea reveni la școală în luna iunie.

De asemenea, examenele de Evaluare Națională și Bacalaureat ar putea fi sustinute după ziua de 1 iulie. În programa examenelor, nu va fi curprinsă materia din semestrul al doilea.

„Precizez că data exactă privind reluarea cursurilor se va stabili în funcţie de evoluţia pandemiei de coronavirus din România şi în funcţie de deciziile Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă”, a spus Ministrul Educației, Monica Anisie.

„Conform informărilor primite de la Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență am emis şi un ordin de ministru prin care am anulat simulările examenelor naționale, evaluările pentru clasele a-II-a, aIV-a şi a VI-a, dar și olimpiadele și concursurile școlare.

Sesiunea specială a evaluării naționale și a examenului de bacalaureat pentru olimpici va fi, de asemenea, anulată. Situația școlară a elevilor se va încheia cu minimum două note, la care se adaugă nota din teză, acolo unde este cazul.

Subiectele pentru tezele de pe semestrul al doilea vor fi concepute doar din ceea ce s-a studiat până la data de 11 martie 2020. Calendarele pentru înscrierea în clasa pregătitoare, înscrierea la grădiniță, calendarul privind mobilitatea personalului didactic, vor fi decalate și anunțate imediat ce va fi stabilită data reînceperii cursurilor.

De asemenea, vom elabora şi cadrul normativ privind activităţile-suport, fie în regim online, fie prin alte mijloace de comunicare. În ceea ce priveşte învăţământul universitar, activităţile se vor desfăşura în mediul online, cu excepţia celor care necesită laborator sau proiect. Activităţile care impun interacţiunea faţă-n faţă vor fi recuperate modular, intensiv, după încetarea stării de urgenţă.

Admiterea la ciclul de licenţă în învăţământul universitar se va organiza după susţinerea examenului naţional de bacalaureat, iar admiterea la masterat sau doctorat se va organiza la susţinerea examenului de licenţă sau dizertaţie.

Vreau să mai precizez încă o dată, că toate aceste măsuri pe care le-am luat de comun acord cu partenerii educaţionali, pot suferi modificări în funcţie de hotărârile pe care le va lua comitetul naţional pentru situaţii speciale de urgenţă”, a mai spus Ministrul Educației, Monica Anisie.