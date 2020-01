Bianca Drăgușanu și Alex Bodi s-au căsătorit, civil, pe 1 august 2019, dar vor să facă în curând și nunta religioasă.

Căsătoria civilă între cei doi a avut loc la doar două zile după ce iubitul ei i-a oferit inelul de logodnă, care a costat aproape 10.000 de euro.

„Eu mă pregătesc pentru nuntă. Nu schimb multe rochii, vreo 15-20. Din nunta mea o să fac un fel de prezentare de modă, pentru că îmi permit. Mi-am făcut planuri, dacă am atâtea rochii de mireasă. M-am gândit să schimb măcar 5! Mă duc cu una la biserică, mă schimb în alta, mai stau două ore ma schimb în alta, mai petrec 3 ore mă schimb în alta„, a spus Bianca Drăguşanu.

Întrebată cum va fi rochia pe care o va purta la biserică, Bianca Drăgușanu a declarat: „Va fi cu mâneci, că eşti totuşi în biserică. Dansul mirilor o să îl fac în a treia rochie, a patra – darul, a cincea – dansul naşilor„.

Bianca Drăgușanu a vorbit și despre rochia pe care o va purta când va fi „răpită”, așa cum este tradiția.

„Se fură mireasa în rochie lungă şi se aduce mireasa în rochie scurtă. (…) Am vreo trei opţiuni (n.r. naşi). Sunt pregătită. Nu degeaba mi-a fost trimis harul să pot crea visele femeilor. Cu siguranţa voi avea şi eu filmul meu şi nunta aia de poveste pe care mi-o doresc. Eu am luptat şi am muncit mereu pentru ceea ce am„, a mai spus Bianca Drăgușanu, potrivit cancan.ro

