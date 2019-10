„Ford marchează astăzi începutul producţiei de serie a noului Ford Puma la uzina de ultimă generaţie din Craiova, pentru a răspunde cererii clienţilor din segmentul cu cea mai rapidă creştere din industria auto. Oferit cu tehnologia avansată de propulsie electrică EcoBoost Hybrid de 48 de volţi, noul crossover compact inspirat din gama SUV-urilor este primul vehicul hibrid fabricat în România. Ford Puma a fost dezvăluit la sfârşitul lunii iunie a acestui an şi se alătură gamei extinse de SUV-uri şi de crossovere Ford din Europa, inclusiv Fiesta Active, Focus Active, EcoSport, Kuga, Edge şi noul Explorer Plug-In Hybrid”, se precizează în comunicat.

Pentru a susţine producţia noului model Puma, Ford a demarat anul trecut un amplu proces de angajare a aproximativ 1.700 de oameni şi a investit aproximativ 200 de milioane de euro în uzina sa din Craiova. Investiţia totală a Ford la Craiova se ridică la aproximativ 1,5 miliarde euro de la preluarea uzinei în 2008.

„Noua Puma reprezintă următorul capitol din filosofia de design a Ford centrată pe om, care va consolida marca Ford în Europa în ceea ce priveşte calitatea, multitudinea de tehnologii şi plăcerea de a conduce. Nu am nicio îndoială că Puma va avea un succes uriaş în toată Europa”, a declarat Stuart Rowley, preşedintele Ford Europa, citat în document.

Pe lângă tehnologia de motorizare mild-hybrid, Ford Puma dispune de un spaţiu de încărcare de 456 litri, inclusiv Ford MegaBox. Totodată noul model produs la Craiova vine cu tehnologii ce conferă încredere, printre care Tempomatul Adaptiv cu Oprire-Pornire (Adaptive Cruise Control with Start & Stop), Sistemul de recunoaştere a indicatoarelor rutiere (Speed Sign Recognition) şi Sistemul de centrare pe mijlocul benzii (Lane Centring). Ford Puma prezintă caracteristici de confort premium, cum ar fi scaunele cu masaj lombar, primele de acest fel din segment, precizează compania.

„Sunt onorat şi mândru că împreună cu echipa noastră din Craiova suntem parte a acestui nou şi deosebit capitol reprezentat de lansarea producţiei noului Puma. Este o mare realizare pentru noi să producem aici, la Craiova, nu numai cel mai avansat vehicul din punct de vedere tehnologic fabricat vreodată în România, ci şi primul cu tehnologie hibridă integrată. Aş dori să mulţumesc tuturor angajaţilor noştri pentru toată munca lor şi pentru tot ceea ce fac zi de zi pentru compania noastră”, a afirmat Ian Pearson, preşedintele Ford România.

Printre variantele distinctive se numără sportivul Puma ST-Line inspirat din gama Ford Performance şi eleganta variantă Puma Titanium X – prezentată pentru prima dată luna trecută la Salonul Auto de la Frankfurt, Germania.

Ford România are în prezent aproximativ 6.000 de angajaţi care, pentru prima dată de la preluarea uzinei din Craiova în 2008, vor fabrica în paralel două vehicule.

Noul Ford Puma este unul dintre cele 17 vehicule electrificate pe care Ford le va lansa în Europa până în 2024, din care 8 vor fi lansate în anul 2019. La începutul acestui an, Ford a anunţat că fiecare nou autoturism pe care îl va lansa va include o opţiune electrificată – mild-hybrid, full-hybrid, plug-in hybrid sau full-electric – oferind una dintre cele mai cuprinzătoare game de opţiuni electrificate pentru clienţii europeni. Ford se aşteaptă ca motoarele electrice să reprezinte mai mult de jumătate din vânzările de autoturisme ale companiei până la sfârşitul anului 2022.

În prezent, mai mult de unul din cinci vehicule Ford vândute în Europa este SUV, iar vânzările au crescut cu peste 19% în 2018.

Noul Puma va fi disponibil spre vânzare la sfârşitul acestui an şi va fi comercializat pe toate pieţele europene Ford.

Ford Motor Company este o companie globală cu sediul la Dearborn, Michigan. Compania proiectează, produce, promovează şi asigură service pentru o gamă completă de autovehicule, camioane, SUV-uri şi autovehicule electrice Ford, precum şi autovehicule de lux Lincoln, oferă servicii financiare prin Ford Motor Credit Company şi urmăreşte planul de a deveni lider în domeniile electrificare, autovehicule autonome şi soluţii de mobilitate. Ford are aproximativ 202.000 de angajaţi în toată lumea.

Ford Europa produce, vinde şi servisează vehicule sub marca Ford pe 50 de pieţe individuale şi are aproximativ 54.000 de angajaţi la facilităţile proprii şi aproximativ 69.000 de angajaţi când sunt luate în considerate asocierile în participaţiune şi entităţile neconsolidate. Primele autoturisme Ford au fost livrate în Europa în 1903 – acelaşi an în care a fost fondată Ford Motor Company. Producţia europeană a început în 1911.

