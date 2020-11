Ministrul de Finanţe a declarat că nu are un procent pe care să îl poată avansa privind creşterea pensiilor, însă a adăugat că acestea vor fi majorate în fiecare an, în perioada următoare.

Referitor la creşterea salariul minim, liberalul a spus că vrea să scoată elementul politic din această discuţie.

„Ştiţi foarte bine că am spus că pensiile vor creşte în fiecare an în perioada următoare. Vom vedea care va fi dinamica, dar vor creşte în fiecare an. Da, ai nevoie de creştere economică pentru a creşte şi pensiile şi salariile şi creşterea economică se va reflecta în creşterea pensiilor şi a salariilor”, a afirmat Florin Cîţu, întrebat sâmbătă într-o conferinţă de presă dacă această creştere economică a României s-ar putea reflecta în majorarea salariului minim cerută de sindicalişti sau în cea a pensiilor promisă de Guvern.

Întrebat dacă o creştere a salariului minim cu 100 lei brut ar putea fi suportată de economie, ministrul de Finanţe a răspuns: „Aici pot să vă vorbesc doar ca economist. Ştiţi bine că Ministerul Finanţelor nu face parte din acel comitet tripartit, dar trimitem experţi şi acolo”.

„Aş vrea să păstrăm totuşi o formulă pe care să nu o mai modificăm. Vreau să scot elementul acesta de politic din negocierile pe salariul minim. Anul trecut am venit cu o formulă care cred că este foarte bună, e transparentă, toată lumea ştie indicatorii şi o formulă care nu penalizează dinamica salariului minim în ani cum este acesta, în care ai o contracţie sau ai o scădere a economiei. Aş merge pe pastrarea acestei formule şi pentru anii viitori. Altfel, în momentul în care introduci politicul în negociere, acest element politic de subiectivism, atunci apar efecte negative pentru economie pe care nu le putem vedea imediat, dar care au repercursiuni pe viitor”, a adăugat Cîţu.

Chestionat mai departe dacă are un procent pe care să îl poată avansa pentru creşterea pensiilor, în contextul în care Guvernul a precizat că această majorare nu va fi de 26%, ministrul de Finanţe a replicat: „Nu am un procent pe care să îl pot avansa, doar vă pot spune că vor creşte pensiile în fiecare an în următoarea perioadă”, scrie news.ro.

Acesta a mai afirmat că nu există în acest moment vreo discuţie la nivelul Ministerului de Finanţe privind un şomaj tehnic în rândul bugetarilor, de anul viitor.