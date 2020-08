Pilotul Anton Gherghelaș, care timp de 20 de ani a lucrat în Aviația Civilă, și care este încă activ, decolează în fiecare zi de pe baza aeriană din Costinești cu un avion ultraușor, care aparține unui prieten. Domnul Gherghelaș a decis să se implice în campania de prevenire a infectării cu noul coronavirus, după ce a văzut că pe plajele de pe litoral turiștii uită de pericol și se îngrămădesc pe malul mării, stând la soare unul lângă altul.

„Sunt o mulțime de turiști care se înghesuie pe plajă, uitând de măsurile de protecție. Dacă nu i se întâmplă lui, virusul nu există? E ca vorba aia a lui Gelu Duminică, pe care l-am văzut la televizor întrebând„curentul electric îl vedeți? Ia băgați mâna în priză!” A dat băiatul un exemplu foarte concludent. Așa și turiștii care nu cred. Să meargă la ATI să stea vreo două zile acolo, să vedem dacă după aceea nu mai cred”, a declarat, pentru EVZ, Anton Gherghelaș.

Experimentatul pilot a trecut la treabă. A făcut un banner lung, pe care a scris: Păstrați distanța socială! Purtați mască! și a desenat de o parte și alta câte o mască. Pentru asta a scos 2000 de lei din buzunar. Câteva sute de lei a dat și pe kerosen. A agățat bannerul de micul avion și și-a propus să treacă pe deasupra plajelor, la orele de maximă aglomerație, astfel încât mesajul lui să fie zărit de cât mai mulți turiști.

„Mi-a venit ideea pentru că nimeni nu o are. Am încercat să conving un aerodrom, dar a refuzat. Acela preferă să ia bani pentru a trage bannere cu fel de fel de reclame. Așa că am zis să o fac singur, măcar să înțeleagă lumea. Și așa se uită spre cer, de pe plajă, când trec avioane care trag bannere care te îmbie să faci pariuri. Din banii mei zbor cu acest banner pentru că oamenii de pe plajă nu au măști, nu păstrează distanța socială, nu văd pericolul”, spune Anton Gherghelaș.

Vineri dimineață, timp de două ore, pilotul Anton Gherghelaș a zburat deasupra plajelor Costinești, Eforie Sud, Eforie Nord, Constanța, Mamaia și înapoi spre sudul litoralului, la Mangalia, 2 Mai și Vama Veche, până la granița cu Bulgaria. „E vântul puțin cam tare și am aterizat cam greu. Dacă o fi, mai zbor, am promis că zbor vreo două săptămâni. Dacă ei nu au bani să plătească, plătesc eu că sunt mai „miliardar” decât alții”, glumește pilotul constănțean.