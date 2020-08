„Din candidații pentru Primăria Capitalei, Marian Vanghelie cred că ar vrea să colaboreze cu Călin Popescu Tăriceanu (…) Eu am realizat lucruri foarte mari pe guvernarea domnului prim- ministru Călin Popescu Tăriceanu. Am reușit să iau credite, să pot să termin apa, canal și asfalt, și m-a susținut domnul Călin Popescu Tăriceanu. Și m-au susținut și doi miniștri de Finanțe”, a menționat el.

Vanghelie vrea să fie din nou primarul Sectorului 5

Marian Vanghelie a fost primar al celui mai sărac sector din Capitală pentru patru mandate ( 2000-2016).

Ce îl recomandă pe fostul edil

Fostul edil a declarat, la depunerea candidaturii, că în mandatele sale a terminat „aproape 600 de blocuri și 700 de străzi”.

„Am făcut o serie de lucruri şi am terminat aproape 600 de blocuri, am terminat 700 de străzi, am făcut tot învăţământul şi parcurile arătau într-un alt fel. După ce am făcut aceste lucruri, astăzi, cu experienţa mea de peste 15 ani, vă spun că am o imagine exactă vizavi de sectorul 5, ceea ce trebuie făcut”, a spus Marian Vanghelie, potrivit news.ro. Apoi a continuat: “Putem să terminăm blocurile, să avem grijă de copii, de educaţia lor. După cum ştiţi, am fost ataşat de sistemul de învăţământ şi am o viziune privind ceea ce trebuie de făcut din prima zi în sectorul de învăţământ”.

Vanghelie va candida din partea Partidului Social Democrat Independent (PSDI).

În 2016, Marian Vanghelie a fost trimis în judecată pentru luare de mită, abuz în serviciu si spălare de bani.

Potrivit procurorilor DNA, în perioada 2006 – 2014, Marian Vanghelie, în calitate de primar al sectorului 5 din Bucureşti, ajutat de Mircea-Sorin Niculae şi parţial de Laura Ciocan, a solicitat şi primit de la Marin Dumitru foloase materiale necuvenite în cuantum de aproximativ 30.403.000 de euro, reprezentând un „comision” de 20% din încasări.