Ovidiu Stângă, fost internațional român, a declarat la GSP Live că ar fi de acord să facă un blat în funcție de adversar. Tehnicianul a precizat că ar truca un meci pentru Gheorghe Hagi, dacă echipa FC Viitorul ar avea nevoie de ajutor pentru a se califica în play-off.

„Direct, nu am jucat în blat. Nu am știut. Am respect pentru fotbal. Poate aș «aranja» un meci ca să ajut o echipă care merită să câștige. Uite, un exemplu: dacă aș putea ajuta pe cineva să joace în play-off, între echipa lui Gică Hagi sau alta, aș alege să joc eu și Gică Hagi. Pentru că merită. L-aș ajuta eu”, a spus Stângă.

