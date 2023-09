Antony Blinken a făcut potecă la Kiev. Moscova sancționează dur vizita oficialului american

G4 MediaOfițerul de presă al Administrației Prezidențiale ruse a declarat într-o notă ironică că vizita lui Blinken poate fi înțeleasă ca o confirmare a fatpului că Washingtonul intenționează să continue finanțarea războiului ”până la ultimul ucrainean”.

Această afirmație vine într-un context în care în presa internațională au apărut informații potrivit cărora Vladimir Putin ar fi cerut armament de la liderul coreean Kim Jong Un.

Diplomatul american a sosit la Kiev pentru a arăta lumii occidentale că țara pe care o reprezintă va sprijini în continuare contraofensiva ucraineană aflată deja în cea de-a patra lună de lupte deși,progresele sunt nesemnificative.

Secretarul de stat american a ajuns în Ucraina miercuri, 06 septembrie. Oficialii ucraineni se așteatpă la un nou ajutor de un miliard de dolari din partea americanilor.

Antony Blinken este la a patra vizită în această țară. Curajul trupelor și îndârjirea soldaților ucraineni îl surprind în continuare. Analiștii au explicat că trâmbițata contraofensivă ucraineană nu se desfășoară în cele mai bune condiții, dar Blinken a văzut progrese.

„Și mă aflu aici, în primul rând, pentru a demonstra sprijinul nostru continuu și hotărât pentru Ucraina în timp ce face față acestei agresiuni. Am văzut progrese bune în contraofensivă, ceea ce este foarte încurajator. Vrem să ne asigurăm că Ucraina are ceea ce are nevoie nu numai pentru a reuși în contraofensivă, ci și pentru a avea ceea ce are nevoie pe termen lung, pentru a se asigura că are o puternică capacitate de descurajare, o puternică capacitate de apărare, astfel încât, în viitor, agresiuni ca aceasta să nu se mai repete”, a mai oficialul de peste Ocean.