Mesajul Antoniei , „Once upon a time, i love you, the end. My story”, a fost însoțit de o poză în care apar cei doi.

După acest mesaj, așa cum era firesc, toată lumea se întreba, dacă cei doi artiști se despart.

La o distanță de câteva zile, timp în care Antonia și Alex Velea și-au lăsat fanii să „fiarbă” puțin Antonia a încercat să dreagă busuiocul postând o declarație de dragoste pentru iubitul ei.

De altfel, Antonia a mărturisit că nu a mai simțit cu nimeni o asemenea chimie, precum este cea între ea și Alex Velea.

„Când sunt moleșită, leneșă, iar telecomanda este chiar alături, pe măsuța de lângă canapea, el tot se ridică și o ia pentru mine. Mă întreabă ce mi-ar plăcea să mănânc și, dacă îi răspund pui prăjit, zice „ok, dar îl facem la grătar, pentru că vrei să arăți bine la vară”. Îi propun să lăsăm copiii la părinții lui pentru câteva zile, e de acord, dar la nici o oră de când i-am lăsat îmi spune că-i e dor de ei și îi vrea înapoi.

Mă învață mereu să fiu mai bună. Dacă mă vede că am tendința să mă enervez, să fiu rea, mă oprește și-mi spune că mi se potrivește mai bine bunătatea, că asta e adevărata mea frumusețe. Mereu mă întreabă dacă mi-am sunat părinții… Și lista continuă. De-asta am rezistat atât de mult timp împreună.

El mă completează și îi iubesc sufletul până la moarte. Niciodată în viața mea nu am simțit o asemenea chimie cu cineva. Sunt fericită să am o familie cu tine! Felul în care te uiți la copiii noștri îmi topește inima. Ești cu adevărat făcut să fii tată și încă unul al naibi de bun. Te iubesc”, a scris Antonia pe Instagram

