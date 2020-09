Cântăreața a postat pe pagina ei de Instagram un Story în care vorbește despre rivalitatea nefondată din industrie și despre felul în care fiecare e liber să facă ce vrea și nu trebuie să fie judecat pentru alegerile făcute.

„Eu cred că cel mai bine este să îşi vadă de treabă fiecare. Unii sunt după vizualizări, unii după bani, unii după popularitate, unii dau orice să fie în trending. Nu contează, fiecare cu drumul lui, nu este treaba ta!

Lasă, fii tu ăla serios şi «TRUE» şi mai «presus/bun/şmecher» şi restul ce există pe piaţă e doar «trash», orice, dar vezi-ţi de drumul tău. Chiar nu este necesar să fii rău! Make music, have fun, keep going and smile! Good luck!”, a spus Antonia, potrivit cancan.ro.

Chiar dacă vedeta nu a dat niciun nume, mesajul ei pare să fie pentru unul dintre colegii de breaslă, care pare că nu este de acord cu ce face Antonia și cum își construiește cariera.

Înainte de a începe relația cu Alex Vela, Antonia a fost căsătorită cu celebrul Vincenzo. Procesul de separare a celor doi a fost extrem de greoi și lung, dar se pare că a ajuns aproape de final. Așa că în curând Antonia o să fie o femeie libere și în acte, iar Velea este gata să acționeze.

„Așteptăm să-și intre lucrurile în normalitate, în ceea ce privește actele. După care, evident, urmează ceva și din partea mea. Eu de abia aștept să o cer în căsătorie. Știu cum o să o fac”, a spus Alex Velea într-un interviu pentru Antena Stars.

Antonia și Alex Velea formează unul dintre cele mai sudate cupluri din showbizul românesc. Se înțeleg de minune și au împreună doi copii, iar artistul se poartă cu micuța Maya, fiica Antoniei din căsnicia cu fostul ei soț, Vicenzo Castellano.