Invitată în cadrul unei emisiuni, celebra cântăreață a povestit că în urmă cu puțin timp a fost căutată de Poliție. Este vorba despre un furt de identitate. Antonia a povestit că reprezentanții poliției au sesizat-o cu privire la existența unor poze cu ea și fiica sa, Maya, folosite, fără drept, de alte persoane.

”S-au întâmplat chestii ciudate! M-a sunat și de la Poliție o dată… să mă întrebe dacă mă simt în pericol și zic: «De ce?». A fost o situație cu un bărbat, tot așa, din nu știu ce țară, era obsedat și era una care poate era chiar bărbat, dar îl fraierea să-i trimită bani, era prost rău de tot. Avea o istorie, vorbeau de șase luni.

Falsifica poza mea și a Mayei, a fetiței mele. Trimitea pașaportul… Nu știu, niște dubioșenii… și el se ducea la Poliție și zicea: «Trebuie să o salvăm pe Antonia», spunea că eu mă prefac că sunt Antonia, că ea este Antonia. Nu, sunt bolnavi”, a declarat vedeta la ”Râzi cu Rusu și Andrei”.

În urmă cu două săptămâni, Antonia a fost contactată de o femeie din Marea Britanie care o acuza că ar fi avut relații cu fostul soț. ”Mai era una din Londra, care mi-a trimis acum, de curând: ”Eu am crezut tot timpul, să știi că te-am urât timp de un an, pentru că am crezut că ești cu fostul meu soț”.

A zis că a folosit pozele lui Dominic și ale lui Akim și a zis că are copii cu mine ăla. Și am zis: ”Nu înțeleg, tu nu ți-ai dat seama? Tu chiar ai crezut că acei copii sunt ai lui? Nu știu seamănă copiii mei cu…”. ”Păi, da, că uite asta e poza lui”. Și, într-adevăr, era unu cu ochi albaștri și nu, povești din astea, drame….”, a relatat vedeta.

Sursa: Cancan.ro

