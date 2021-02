Antenele pregătesc un nou show. Va fi un format cre va aduce staruri în arena televiziunii care a demonstrat telespectatorilor că știe să facă show.

În acest moment, filmările au început, iar pe platoul Antenelor este forfotă mare. Se repetă. Se instalează decoruri noi. Se lucrează la grafică. Se filmează de zor. Totul se ține, însă, la secret.

Pe surse am aflat că noul show are un format original, conceput de antenişti, sub coordonarea Dorei Grosaru.

Așadar nu e un format importat de afară ci va fi o emisiune – provocare. Vor fi două echipe formate din câte patru membri. Patru cântăreţi foarte cunoscuţi de muzică populară şi patru, foarte cunoscuţi şi ei, de muzică uşoară.

Antenele pregătesc un nou show. Formatul emisiunii

Provocarea va consta în faptul că se va face schimb de roluri. Interpreţii de muzică populară vor trebui să cânte piese din folclorul nostru, eventual cântece reprezentative ale celor din echipa adversă, şi invers. Cântăreţii de muzică uşoară vor trebui să interpreteze piese reprezentative pentru muzica populară.

Acesta este în rezumat formatul noii emisiuni. Desigur că scenariul mai cuprinde şi alte momente.

Spre exemplu, am aflat că există şi o rubrică numită, cel puţin până acum, pentru că titlul se poate schimba: „Cheamă un prieten”. La un moment dat, fiecare echipă are dreptul să-şi cheme în ajutor un prieten. Acesta nu are nicio legătură cu cântatul profesionist. Însă, la un moment dat, ar putea face diferenţa între cele două echipe concurente.

