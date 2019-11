Un profesor al Universități „Al.I.Cuza” Iași a reuşit să recupereze un fragment din bucata misterioasă de gheță.

O primă ipoteză este cea potrivit căreia gheața s-a desprins de pe un avion aflat în coborâre și care a prins un strat de aer mai cald.

„S-a intimplat la Tirgu Frumos. La ora 14. Un zgomot puternic a zdruncinat solul iar acoperisul a fost strapuns. La nici 7 metri de acest om, un corp de peste 20 cm si greutate mare strapunge acoperisul ranforsat. S-a rupt in bucati la contactul cu solul afinat. Una din bucati v-o prezint alaturat. Am recuperat-o. De departe este una din cele mai mari bucati de gheata ce cade din atmosfera pe sol. De departe este una din ciudatenii atit marimea dar mai ales culoarea. Una din cele mai mari bucati de grindina cazuta pe Pamint, una s-a inregistrat in 2010 in SUA, avea 20 cm si 500 g.

Fragmentul de gheata „albastra” recuperat are 400 g si 10 cm. La strapungere acoperisului, dimensiunea si greutatea erau cu mult mai mari. Proprietarul afirma ca pe acel interval de timp nu s-a auzit nici un avion. Nici un alt zgomot suspect care sa preceada socul caderii acestui corp de gheata. Teorii vor fi multe. Vom analiza cu mare atentie compozitia chimica. Bucata de gheata putea sa raneasca grav oamenii daca ii lovea direct. Bucata de gheata a fost mentinuta tot timpul la temperstura joasa si am transportat-o in siguranta la Iasi. Voi reveni cu date noi”, a scris profesorul pe Facebook, notează Cancan.

