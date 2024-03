Sport Anghel Iordănescu, „caz de targă”. De la ce i s-a tras fostului selecționer







Anghel Iordănescu, fostul selecționer al României a avut un moment în tinerețe în care ”a dat cu bățu-n baltă„. Mai exact a băut un pahar de vin înainte de meci și de aici, prăpăd.

Anghel Iordănescu, fostul selecționer al României, a avut și el momente mai puțin cerebrale, mai ales când era tânăr. Iordănescu a făcut ”o aroganță” pe care niciun jucător nu și-o permite niciodată, mai ales înainte de meci. Dar acest lucru i-a fost învățare de minte.

Ajunsese de curând la Steaua și era extrem de fericit. Mai ales că juca numai cu nume mari din fotbal. Dumitru Popescu, Emeric Jenei, Dumitru Nicolae erau numai câteva dintre numele coechipierilor săi. Iar antrenorul era nimeni altul decât Piști Kovaci, lucru care îl impresionase și mai tare pe Iordănescu.

Fostul selecționer, cel mai prost joc

De altfel, el descrie acel transfer ca fiind cel mai frumos moment din cariera lui. Doar că, la scurtă vreme de la transfer, Anghel Iordănescu a avut un moment de rătăcire. ”Am jucat un meci cu Politehnica Iași la București, atunci ne-a bătut Iașiul. Eu am intrat ca rezervă. În următorul meci am jucat la Ploiești, am fost titular și, scuzați-mi expresia, că am băut un pahar de vin, am fost caz de targă.

Cred că am fost cel mai slab de pe teren! N-am să uit niciodată! După ce mi-a spus domnul Kovacs ce mi-a spus, mi-am dat seama că mai bine nu intram! Cred că niciodată n-am fost cel mai bun de pe teren într-un meci, ca să fiu sincer", a explicat Anghel Iordănescu.

Anghel Iordănescu a devenit un antrenor extrem de disciplinat

Experința se pare că l-a schimbat și l-a transformat într-un om foarte disciplinat. Acest lucru este recunoscut mai ales de jucătorii pe care i-a antrenat. Mulți vorbesc despre el că avea o disciplină ca la armată.

De altfel el a contribuit la mai multe succese ale echipei naționale de fotbal, dar a fost și hulit în aceiași măsură. În acest moment fiul său este selecționerul echipei României de fotbal. El va fi de altfel și cel care va merge la EURO 2024 în vara acestui an.