În primul sezon al serialului „Vlad” l-am cunoscut pe actorul Anghel Damian jucând rolul lui Adrian, personajul principal în tinerețe, un personaj care ne-a făcut să trecem prin diferite stări și să trăim odată cu el fiecare scenă. Acum, noul sezon care va începe de luni, 9 septembrie, la Pro Tv, îl aduce pe tânărul actor și într-o altă postură, cea de scenarist. Într-un interviu oferit Evenimentului zilei, Anghel a dezvăluit că în momentul în care i s-a propus să scrie scenariul celui de-al doilea sezon, nu a stat foarte mult pe gânduri, cu toate că responsabilitatea era una foarte mare. Totodată, actorul ne-a oferit câteva amănunte despre ceea ce va urma să se întâmple cu personajele noastre preferate din serial.

– Evenimentul zilei: – Ce ne așteaptă în noul sezon al serialului „Vlad”?

– Anghel Damian: – Ne așteaptă un sezon mult mai dinamic, unde pericolul existențial, de moarte, este la tot pasul. Vom avea un pericol constant, vom avea personaje care vor trăi, altele care nu vor trăi, personaje noi care se alătură acestei acțiuni și, bineînțeles, totul învăluit în ideea că răzbunarea trebuie să meargă până la capăt. Scenariul acestui nou sezon Vlad este scris de mine. Din sezonul doi am devenit scriitor principal. Este o poveste nouă. S-a renunțat la ideea de adaptare. Înainte serialul avea o puternică proporție de adaptare. Acum s-a vrut să se meargă pe o poveste originală, o poveste care să se dezvolte pe realitatea românească și pe feedbackul primit de la spectatori după primul sezon.

– Dispar personaje la care nu ne așteptăm?

– Știi cum e, moartea unui personaj nu înseamnă neapărat și dispariția lui totală dintr-o serie. Dar da, ne putem aștepta la personaje care să își curme destinul în următoarele 13 episoade.

– Pe plan personal, ce proiecte mai ai în afară de Vlad?

– Momentan, Vlad îmi ocupă toată viața, pentru că scriind și jucând, nu prea mai ai timp de altceva, dar printre altele sunt și angajat la Teatrul de Comedie și joc în vreo 13 spectacole care vor fi în stagiunea următoare. Dar, deocamdată, proiectul meu de viață este Vlad. Cu asta mă prezint și cu asta merg înainte.

– Cum a fost această experiență? Ai avut emoții?

– Inițial da. E o presiune foarte mare, pentru că dintr-odată începi să controlezi destinele tuturor, controlezi povestea. În același timp, ești în interiorul poveștii, pentru că ești un personaj. Pe de altă parte trebuie să te extragi cu totul, să încerci să vezi din exterior o viziune a întregii arhitecturi și să poți să mizezi întotdeauna pe poveste, chiar dacă asta poate nu îți convine ție personal ca actor sau unor colegi sau prieteni care joacă în serial. Povestea primează, povestea e importantă. A fost inițial o oarecare presiune, dar pe parcurs am descoperit că trebuie pur și simplu să faci, să te apuci să scrii, fără să te gândești la cum și în ce fel, iar lucrurile se nasc pur și simplu.

– Cum îți găsești muza?

– Eu nu cred într-o muză care apare pur și simplu. Cred în muncă. Dacă mă pun să scriu, vreau să nu am nimic de făcut în ziua respectivă. Pur și simplu trebuie să fie o zi în care să îți permiți să treacă timpul scriind. Altfel, e foarte greu, pentru că în momentul în care scrii timpul capătă o altă dimensiune. Tu ai impresia ca a trecut jumătate de oră, iar când te uiți la ceas realizezi că au trecut patru ore, pentru că ești foarte imersat în poveste. Mai mult decât o muncă intelectuală, e o muncă fizică. Devii unul cu scriitura. Se spune că există două tipuri de scriitori: arhitectul, cel care gândește cu totul înainte și se pregătește foarte riguros și grădinarul, cel care pur și simplu udă și vede cum cresc lucrurile, necontrolând de fapt crește planta. Fără să știe finalul. Eu mă îndrept mai degrabă către prima zonă și asta datorită educației sportive. Asta e cel mai important în scris. Dacă aștepți să vină muza, e posibil să ai două săptămâni în care să nu scrii nimic și să te lovească niște deadline-uri.

– Ți s-a întâmplat să ai un blocaj?

– S-a întâmplat. Prima oară când am avut un blocaj, m-am oprit din scris câteva zile și am reluat-o apoi foarte greu. A doua oară am zis că trebuie să merg, să împing blocajul mai departe și am continuat să scriu. În acel moment aveam impresia că tot ceea ce scriu e prost, după care, recitind am văzut că totuși există câteva lucruri pe care pot să le dezvolt.

– Cât de greu e să fii autocritic și să încasezi o critică, deși știi că ai depus foarte multă muncă?

– Eu sunt foarte autocritic, dar mă descurc mult mai greu cu critica venită din exterior. În genul ăsta de întâmplare, cum e Vlad, unde echipa e foarte mare și lucrezi împreună cu regizorii și producătorii, trebuie să înveți că, până la urmă, și tu ai dreptul să critici și să fii criticat. Critica nu e deloc o piedică, ea e venită dintr-un singur scop, de a împinge lucrurile către mai bine.

– Care e mesajul cel mai profund pe care vrei să îl transmiți prin Vlad?

– Personal, pentru mine Vlad și lecția pe care eu, jucând și scriind, am învățat-o, e că răzbunarea e un cerc vicios din care e foarte greu să ieși. În Vlad e o răzbunare destul de concretă, aproape fizică, una sângeroasă. Sunt întâmplări de viață și de moarte. Dar răzbunarea poate să fie pur și simplu pe un coleg la muncă sau pe o fostă iubită, dar e un drum pe care dacă intri, nu-l mai controlezi niciodată și îți va aduce la final mult mai multă suferință decât satisfacție. Vlad înseamnă răzbunare care se întoarce împotriva ta.

– Va exista o continuare după acest sezon?

– Cu toții sperăm că da. Vă pot spune că ea este gândită.

