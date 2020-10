16 octombrie

Angela Lansbury împlinește 95 de ani. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 16 octombrie s-au născut David Ben-Gurion, Noah Webster, Eugen O’Neill, Dino Buzzati, Angela Lansbury, Mihail Sorbul, Gheorghe Ionescu-Siseşti, Alexandru Proca, Mircea David.

Pe 16 octombrie este, în calendarul creștin-ortodox, Sf.Mc Longhin, sutașul. Centurionul Cornelius Longinus, cel care, acesta este adevărul, a scurtat, din milă, chinul Mântutorului răstignit pe Cruce împungând cu lancea lui parte dreaptă a lui Iisus, de a țâșnit sânge și apă (limfă). Dacă sângele a țâșnit, înseamnă că inima mai bătea! Lancea, consacrată și sfințită astfel, a purtat numele de Lancea Destinului, un obiect, o relicvă de extrem de mare putere. V-am mai povestit și altădată istoria Lăncii Destinului, sunt multe cărți și câteva filme, ba chiar și jocuri PC, pe această temă.

„Evenimentul Zilei„ din 16 octombrie 1978 a fost că, la Roma, cardinalul polonez Karol Wojtyla (1920-2005) a fost ales papă, sub numele de Ioan Paul al II-lea; a urcat în Scaunul Pontifical la 22 octombrie1978; alegerea sa ca papă a fost considerată un eveniment de excepţie, fiind vorba de primul papă neitalian începând din anul 1522 (când a fost desemnat olandezul Hadrian al VI-lea); pontificatul său de 26 ani (octombrie 1978 – aprilie 2005) este considerat al treilea ca lungime din istoria Bisericii Catolice, în urma Sfântului Petru (estimat între 34 şi 37 ani) şi a lui Pius al IX-lea (31 ani). A fost sanctificat în anul 2014. Așa, alegând papi ne-romani, se respectă profeția Sf. Malachia, ”Prophetia Sancti Malachiae Archiepiscopi, de Summis Pontificibus” făcută în secolul XII. Sursă: ”The Book of Days”.

Filmul ”The Shoes of the Fisherman”

Am mai pomenit și altădată, dar îmi face plăcere să repet, repetiția este mama învățăturii. Repet recomandarea să vedeți, sau, să revedeți, un film de excepție: ”The Shoes of the Fisherman” o ecranizare din anul 1968 al romanului lui Morris West sub regia lui Michael Anderson și cu o distribuție de vis: Anthony Quinn, Laurence Olivier, Vittorio De Sica, Oskar Werner și mulți alții.

Filmul arată așteptările Occidentului de la un papa din Est. Cu zece ani mai înainte, istoria papei Ioan-Paul al II-lea fusese, deja, scrisă!