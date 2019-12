Angajații unității sanitare din București vorbesc despre panica apărută în Sala 1, după ce pacienta a luat foc. S-a strigat foc, iar gălețile cu apă au fost aruncate direct pe masa pe care o doamnă în vârstă de 66 de ani „fumega”, după cum susține personalul de la „Floreasca”, citați de cancan.ro.

O îngrijitoare din spital vorbește despre agitația din salon: „În timp ce se desfășura intervenția chirurgicală în Sala 1, am observat-o pe colega mea că întră în sala de operație. Am urmat-o crezând că are nevoie de ajutor. Am auzit țipete, strigându-se «Foc, veniți cu apă!» Colega mea a luat un lighean, iar eu am luat o găleată cu apă din filtru. În timp ce mă îndreptam spre sală, brancardierul mi-a luat găleata din mână, ducându-se el în sala 1”.

Un brancardier aflat în zonă povestește: „Am simțit un miros puternic de fum și am verificat de unde provine. Intrând în Sala 1, am văzut multă apă pe podea și toată lumea prezentă era speriată, iar pacienta care se afla pe masa de operație fumega”.

Și unul dintre angajații Secției Anestezie își aminteșe cum a intervenit de urgență acordând primul ajutor: „În timpul pregătirii montării cateterului, unul dintre medicii chirurgi a strigat «foc». A încercat să stingă focul, moment în care medicul anestezist era la capul pacientei, ca să nu se detubeze, iar eu am tras de câteva câmpuri de sub pacientă pentru ca focul să nu ajungă la capul ei”.

O anchetă în acest caz este în plină desfășurare, iar Corpul de Control al Ministerului Sănătății va merge luni dimineață la Spitalul Floreasca pentru a-i audia pe toți cei implicați în această poveste.

Te-ar putea interesa și: