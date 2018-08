Un șef de la o companie de 50 de milioane de euro și-a dus angajații să se cunoască pe Elbrus, cel mai înalt vârf de munte din Europa

Într-o economie în care bugetele pentru team-building-uri au fost anulate, reduse drastic sau sunt cheltuite pe petreceri de Crăciun, Cristian Stoleru, co-CEO al unei companii 100% românești, a hotărât să-și ducă echipa de vânzări la o înălțime amețitoare.





Fost fotbalist la Oțelul Galați, retras la vârsta junioratului din sportul de performanță din cauza unor accidentări, Cristian a rămas aproape de sport. Genul de om foarte competitiv, a ridicat, împreună cu Gabriel, partenerul său, un business cu o cifră de afaceri de 50 de milioane de euro pornind de la un garaj în care produceau tâmplărie din PVC.

Apetența deosebită pentru sport, dar și fascinația pentru poveștile temerarilor care au cucerit munții Himalayei, l-au adus pe Cristian pe munte. „Acum vreo 3 ani am realizat că aveam nevoie de o provocare nouă, dar nu știam care ar fi aceea. Am o familie frumoasă, un business de succes, dar parcă nu mă simțeam complet. Căutam ceva și nu știam ce. Când am aflat de Costin Miu, ghidul montan, și de programul lui, Mont Blanc Challenge, să mă antrenez 6 luni și apoi să urc cel mai înalt vârf al Alpilor, mi s-a părut provocarea pe care o căutam”, spune Cristian.

Născut și crescut pe malurile Dunării, nu avea nici un fel de tangență cu muntele, dar avea o mare perseverență și o dorință puternică de a-și depăși limitele și de a se dezvolta ca personalitate. Totuși, cum se întâmplă de multe ori cu oamenii de succes, a făcut greșeala să creadă că dacă a reușit într-o lume feroce ca cea a business-ului, un munte nu va putea să-i pună mai multe probleme decât afacerile. Drept urmare, prima încercare de ascensiune a Mont Blanc-ului a fost un eșec. Despre prima tentativă a lui Cristi, Costin Miu își amintește că „nu doar că fizic nu era pregătit, dar și mentalul lui era unul nepotrivit pentru ascensiunea unui munte înalt. Nu eram obișnuit cu eșecul. De nici un fel. Pentru mine, nu exista și, totuși, eram în fața lui”.

Om obișnuit, ajuns la aproape 5.000 de metri, respirând jumătate din oxigenul cu care ești obișnuit la nivelul mării, înveți cele mai directe lecții despre tine și despre ceea ce ești cu adevărat. Dacă un partener de business poate fi impresionat prin diverse tactici, un vânt de 70 de km/h care te bate pe o creastă lată de 30 de cm, cu fețe abrupte de 60 de grade stânga-dreapta, e ceva mai greu de influențat în favoarea ta.”

Acela a fost momentul în care Cristian a realizat cât de asemănătoare sunt pregătirea și abordarea ascensiunii unui munte și dezvoltarea unui business, cât de importantă e echipa, cât de mult se pot ajuta doi parteneri de coardă pe munte, ca și membrii unei echipe de management.

Costin Miu își amintește cum s-a născut Dynamic Elbrus Challenge.

- Auzi, ceea ce ai făcut pentru mine, poți face și pentru o companie? Pregătirea pentru un munte înalt și escaladarea lui mi se par niște chestii de dezvoltare personală extraordinare, dar cum putem s-o punem în practică pentru echipa mea de vânzări?

- Vrei un fel de team-building?

- Da, dar aș vrea ceva real, cu importanță, ceva care să-mi implice oamenii cu adevărat, altceva decât jocuri de cabană și tras cu arcul, ceva care să rămână în memoria oamenilor mei și care să-i ajute să vadă cine sunt cu adevărat. Vreau ceva „pe bune”!

„Am cântărit câteva variante și i-am propus lui Cristi să facem o echipă din managerii lui zonali, să-i pregătesc pe perioada iernii și primăverii și să mergem pe Elbrus”, rememorează Costin. „De ce Elbrus? Pentru că este un munte nu foarte tehnic, nu foarte periculos, dar care te solicită din plin ca anduranță fizică și mentală. I-am explicat lui Cristi că managementul așteptărilor e foarte important când te pregătești pentru un munte înalt, iar el mi-a spus că nu-i vrea pe vârf, ci îi vrea dedicați, pasionați și vrea să-i găsească, la finalul acestui proiect, mai buni ca indivizi și ca membri ai echipei”.

Au văzut pentru prima dată pioletul și bocancii de altitudine

