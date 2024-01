Fotbalistul lui Gigi Becali, dezmăț într-un club din Capitală. A băut până dimineață

Andrei Vlad a băut până dimineața într-un club de lux din Capitală. „Messi al portarilor” nu s-a mai gândit la Gigi Becali și a dat pe gât câteva shoturi. După ce a prins curaj, el a încercat să agațe o brunetă focoasă.

Andrei Vlad, dezmăț în club

Amintim că patronul FCSB-ului, Gigi Becali, a ordonat ca tânărul goalkeeper să fie trecut pe linie moartă, iar Ștefan Târnovanu să fie titular de drept. Însoțit de gașca lui de prieteni, Andrei Vlad a băut și s-a distrat într-un club de lux din Capitală. El nu a vrut să plece acasă singur și a agățat și o brunețică. Cei doi s-au ținut în brațe, au dansat și au avut gesturi tandre.

Fotbalistul a plecat din club la 3 dimineața. Peste doar câteva ore avea programată plecarea cu lotul FCSB-ului la Craiova, pentru partida cu Universitatea. „Messi al portarilor” a început și acest joc ca rezervă, potrivit Cancan.

Gigi Becali, împotriva cluburilor

Este posibil ca Gigi Becali să nu ierte ieșirea în club și destrăbălarea lui Andrei Vlad, mai ales înainte de meci. În urmă cu ceva vreme, patronul FCSB a numit cluburile „Casa Diavolului”, ocazia cu care preciza că nu le va trece niciodată pragul.

„Acolo le fac pe plac dracilor. Eu vreau cu Hristos în ceruri. Dacă vrei cu dracii, du-te la cluburi, du-te la curvăsăraie. Acum te duci la discotecă, nu vezi nimic. Înainte vedeai și tu cum arată fata! Acum, întuneric, nu vezi nimic. Și numai bum-bum-bum… Nu văd nici fata, nu aud nici muzica. Păi, ce, nu te înnebunește de cap? Dacă stai până la 6 și-ți dă Dracu în cap!”, spunea Gigi Becali, acum ceva timp.

Rapid a pus ochii pe Andrei Vlad

Deși nu mai este titular la FCSB, Andrei Vlad ar avea, în continuare, oferte, potrivit lui Gigi Becali. Zilele trecute, patronul FCSB a spus că Rapid s-ar fi interesat de fostul internațional U21 și că ar fi oferit în schimbul lui 300.000 de euro.

„M-a sunat Giovanni că pe Vlad îl vrea Rapid. 500.000 de euro am cerut. Păi ei dădeau 300.000. Bă,ei au luat 800.000 pe unu’ mai slab ca Vlad! Eu trebuia să le cer 900.000! E mai bun Vlad. Cred că e mai bun Vlad, deci eu cer 500.000. Apoi l-am sunat pe Șucu. Omul a zis că nu, nu se pune problema să îl ia pe Vlad. Mi-a spus: «Noi am stabilit că am luat prea mulți de la voi și nu e în regulă». Își pun fanii în cap dacă mai iau de la FCSB. Eu cu Șucu am o relație corectă, e un om extraordinar”, a declarat Gigi Becali.