Monden Andrei de la Insula Iubirii e disperat. Soacra nu l-a iertat nici acum







Andrei Rotaru a înșelat-o pe soția sa, Cristina, la Insula Iubirii, Antena 1. El s-a îndrăgostit de ispita Diandra și a vrut să aibă o relație cu ea, dar lucrurile n-au mers. Soția lui a divorțat de acesta după emisiune, dar a decis să-i mai dea o șansă la câteva luni distanță.

Andrei Rotaru n-a fost iertat de soacră

Mama Cristinei n-a acceptat nici acum că fiica ei l-a iertat pe soțul infidel, iar în momentul în care s-a difuzat emisiunea a făcut multe acuzații grave. Aceasta a spus că ginerele ei a încălcat toate limitele și că fiica ei are mare nevoie de ajutor.

„Andrei Rotaru, stop, deja ai încălcat orice limita a familiei mele. Gata cu victimizarea, suntem disperați pentru ce scoți pe gură și acuzi soția ta de 10 ani… Ai profitat de iubirea ei pură, mi-ai adus fata în pragul disperării. Dacă unul din familia voastră aveți curajul să vă judecați cu mine, vă aștept în cele mai înalte tribunale. Trădători. Și acuzatori fără dovezi”, a scris mama Cristinei pe contul ei de Facebook, în urmă cu câteva săptămâni.

Și-a cerut scuze public

Recent, Andrei a recunoscut că a greșit foarte tare și că își dorește ca soacra lui să îl ierte. Acesta și-a cerut scuze pentru tot ce a făcut și a rugat-o pe mama Cristinei și pe telespectatori să vadă lucrurile și din perspectiva lui.

Andrei Rotaru regretă ce a făcut

”Fiecare om are procesul lui. Eu aș vrea să i-l dau pe al meu, dar nu am cum. Îmi pare rău că am rănit atât de tare! Chiar când am plecat de acasă le-am zis să mă ducă la nebuni dacă o să fac ceva, atât de sigur eram, dar în acelați timp nu-mi dădeam seama că am atâtea lucruri pe care mi le doresc sau care mă dor. Știam, de fapt, dar le ascundem. Îmi pare mai rău de mama Cristinei decât de Cristina, fiindcă nu poate înțelege și accepta.

Ea vede altfel ca mamă. Vreau să îmi cer scuze față de ea și față de toată lumea, fiindcă am rănit, dar mi-ar plăcea ca ei să fie atât de deștepți încât să poată să răspundă fără durere la ceea ce s-a întâmplat”, a mărturisit Andrei pentru Cancan.