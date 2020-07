Zilnic, bucureștenii înroșesc telefoanele pentru a semnala lipsa apei calde. Comediantul Andrei Ciobanu se numără printre ei. Acesta este și motivul pentru care a postat pe pagina sa de socializare o „scrisoare deschisă” adresată primarului general al Capitalei, Gabriela Firea.

„Mi-ar plăcea să am apă caldă acasă, în centrul Bucureștiului, unde locuiesc”, a spus Andrei Ciobanu

Andrei Ciobanu a ținut să precizeze că nu mai are apă caldă de aproximativ o săptămână, chiar dacă își plătește mereu la timp dările la stat.

„Nu stiu altii cum sunt, dar eu vara, cand sunt 35 de grade afara si soarele bate mai tare decat Jandarmeria, mi se intampla sa transpir. Am eu defectul asta, nu stiu care-i faza. Problema e ca atunci cand patesc treaba asta, din provincie fiind, imi place sa ma spal, ca sa nu put, scuzati-mi exprimarea. Si as avea si eu o rugaminte publica, nu de alta, dar incep sa ma ocoleasca oamenii pe strada si soferii taxiurulor cu care circul incep sa-si puna masca, si nu din cauza Covid-ului”, scrie Andrei Ciobanu.

,, Doamna Firea, nu as vrea sa va deranjez de la campania electorală si de la celelalte treburi importante pe care sunt sigur ca le aveti, dar credeti ca as putea veni sa fac o baie la dvs acasa? Promit ca ma spal repede si ies. Ba chiar imi aduc gelul de dus de acasa, par nu prea am, ca sa va las prin baie si va dau cuvantul meu ca spal cada cand termin. Tot ce imi doresc este sa nu mai miros a zeama de peste lasata in soare, nimic mai mult”, a mai scris Ciobanu.

,,Eu taxele mi le platesc in fiecare luna, intretinerea la fel, lumina, curent, gaze, toate alea si mi-ar placea si mie sa am apa calda acasa, in centrul Bucurestiului, acolo unde locuiesc. Ce-i drept, ma mai cert cu administratora blocului din cand in cand, dar nu cred ca de-aia s-a oprit apa. Nu am pretentii mari, dar mi s-ar parea tare ca in anul 2020 sa pot fac dus vara.

Sa-mi spuneti cum e de facut, imi lasati dvs adresa si imi spuneti la ce ora pot sa vin sa fac o baita sau cum sa procedez? Astept un semn de la dvs

Multumesc frumos si sper ca alegerile din toamna pe noi sa ne spele de astfel de probleme, iar pt dvs sa fie un dus rece, asa cum fac eu de o saptamana”, a încheiat Andrei Ciobanu.

După ce Andrei Ciobanu a postat „scrisoarea deschisă”, a primit sute de mesaje din partea bucureștenilor care și ei sunt nemulțumiți de același lucru.

Oamenii au comentat într-un mod amuzant problema pe care o întâmpină, la rândul lor, în mai multe colțuri ale Capitalei.

„Andrei Ciobanu i-a asigurat pe oameni că le va pune o „pilă” când va merge să facă baie la doamna Firea acasă.

„Sa-mi spuneti pe unde mai vreti apa calda ca sa ii spun dnei Firea cand merg la ea sa fac dusul ala. Va pun o pila si voua ca sunteti oameni faini”, a mai spus comediantul în comentarii, potrivit cancan.ro