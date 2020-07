Căsătorită cu Daniel Niculescu, Andreea Tonciu a făcut afirmații categorice legate de o posibilă ruptură a mariajului. Cei doi au o fată, Rebecca Maria Niculescu, în vârstă de patru ani, și în utlima vreme au apărut zvonuri care vorbesc despre probleme existente în cuplu.

Andreea Tonciu mărturisea într-o emisiune TV că nu este genul de femeie care să accepte compromisuri. Fosta asistentă s-a referit la o ipotetică situație în care ar fi înșelată de soțul ei.

„Dacă mă înșală soțul meu, e greu să spun că o să-l părăresc pentru că ne leagă un copil. Dacă vreodată aud că umblă cu vreuna, eu bag divorț direct și mă recăsătoresc cu un turc”, a afirmat Andreea Tonciu. Vorbind despre un al doilea copil pe care ar putea să-l aibă cu Daniel Niculescu, ea spunea.

„Astăzi, mă simt cât de cât bine, dar de vreo două săptămâni de zile nu sunt în apele mele. Am stări de vomă, amețeli și stând în pandemie prea mult am considerat că a venit timpul să-l fac și pe al doilea. (…). Exact cum eram cu Rebeca. Dimineața am stărit de vomă, amețeli, obosesc foarte repede. Eu fiind foarte energică mi-am pus semne de întrebare. Urmează să-mi fac testul în câteva zile.”

Andreea Tonciu, cunoscută pentru aparițiile TV, dar și pentru o relație cu fostul fotbalist Nicolae Mitea, a devenit mamă la data de 8 iunie 2016. A născut prin cezariană la o clinică privată.