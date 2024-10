Monden Andreea Raicu nu se sfiește să pună mâna pe mop. Vedeta are grijă de casa ei să fie lună







Vedeta, Andreea Raicu, este o femeie completă și complexă, mai ales când vine vorba de curățenie. Aceasta nu se sfiește să pună mâna să dea cu mopul, mai ales că are o casă mare și greu de întreținut.

Vedeta nu se dă înapoi de la treburi casnice.

Fost manechin, prezentatoare TV, iar acum femeie de afaceri de succes, Andreeea Raicu are grijă ca locul în care stă să fie lună. Este proprietara unei frumoase case în București, dar care este și destul de greu de întreținut. Acest lucru nu pare să o incomodeze prea tare pe Andreea. Aceasta nu se dă în lături din a da cu mopul, mai ales că terasa trebuie să fie în permaneță curată.

Nu de alta, dar acolo Andreea Raicu își face meditațiile în fiecare zi. Plus că ea nu stă singură. Ci are un cățel, care din când în când mai face și mizerie. Dar acest lucru pare să fie tolerat foarte bine de stăpână, care are lucrurile sub control. La cei 47 de ani, Andreea Raicu se menține într-o formă de invidiat. Posibil ca la acest lucru să ajute inclusiv treburile casnice.

N-a prea avut noroc în dragoste

Practic pare că a rezolvat tot ce se putea din viața ei, mai puțin partea amoroasă. Aici, Andreea Raicu nu pare să fi avut foarte mult noroc. A avut mai multe relații eșuate printre care cea cu fotbalistul Cristian Chivu, dar și cea cu Tudor Chirilă. În ceea ce-l privește pe primul, Raicu a spus că era prea tânără pentru a înțelege ce s-a întâmplat.

Însă cu privire la Chirilă, vedeta a spus că aceasta a fost o relație toxică. S-a zvornit de altfel că o perioadă ar fi avut ceva de împărțit cu Matei Stratan, fiul mult mai bogatului său tată. Însă niciun zvon nu a fost confirmat de către niciunul dintre cei doi. Drept urmare, Andreea este în continuare singură, dar cu afacerea care îi merge de minune.