Andreea Marin a răspuns pentru prima dată care a fost motivul despărțirii de foștii ei soți, Ștefan Bănică Jr și Tunkay Ozturk. Bruneta a acordat un interviu exclusiv celor de la ciao.ro în care a vorbit și despre actuala sa relație. Andreea Marin îl consideră pe iubitul ei, Adrian Brâncoveanu, sufletul ei pereche.

– Dacă îmi permiți, vreau să te rog să ne spui, cum este relația ta cu Adrian Brîncoveanu? Cum îți place să o definești și ce calități are omul care îți stă alături?

Andreea Marin: „E sufletul mereu pereche. Am trecut și prin greu, am trăit mult timp la distanță și, până acum, le-am depășit pe toate, am traversat și momente de fericire unice, de neuitat pentru o viață, în acești 3 ani de când suntem împreună.”

Amândoi aveți experiențe de viață. Care este numitorul comun al vostru, ce vă ține împreună și cum vă mențineți atât de frumos ca și cuplu? Sunteți foarte discreți!

Andreea Marin: „Bunătatea profundă, necontrafăcută, ne leagă, moderația care ne guvernează viețile, credința și dragostea.”

Ce ai învățat din celelalte casnicii și ce greșeli nu vei mai repetă pe viitor?

Andreea Marin: „Am învățat să mă respect și să mă iubesc și pe mine, nu să mă așez în cuplu mereu pe ultimul loc. Atunci transmiți mesajul că… merge și așa. Nu îmi doresc o relație de compromis.”

Așadar, se pare că cea mai dureroasă dezamăgire pe care foștii ei soți i-au provocat-o a fost prin atitudinea vizavi de ea.

Te-ar putea interesa și: