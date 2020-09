Deși este frumoasă și celebră, a trecut și prin momente dificile, lucru care demonstrează că nu este o zeiță intangibilă, ci un simplu om. Este vorba de cunoscuta prezentatoare Andreea Marin, care are zeci de mii de admiratori și urmăritori pe rețelele de socializare.

În cadrul unei emisiuni televizate, Andreea Marin a povestit care a fost întâmplarea cea mai penibilă prin care a trecut. Vedeta mărturisește că acum acel moment i se pare amuzant.

„Am simțit așa cum îmi pică sufletul”

„Am simțit așa cum îmi pică sufletul. E o poveste pe care mulți și-o amintesc, era o emisiune de 1 aprilie. Așa s-a nimerit, studio nou, frumos, strălucitor, neatins de pașii omului și o scară uriașă pe care eu coboram uneori la începutul emisiunii. O scară lucioasă, nou-nouță, spiralată. Pe tocuri, cu rochie lungă. Ideea era că mâna curentă era solidă, scara la fel de solidă, dar alunecoasă.

Am pășit, am mers doi, trei pași, pe aplauzele oamenilor. Erau 250 de oameni în sală, și după câțiva pași m-am dus din capul scării până în jos, am alunecat. Ce a fost foarte interesant, și nu regret, a fost că acele câteva clipe, câteva secunde a durat, nu mai mult, dar mi s-au părut o veșnicie. Nu știu câte idei îți pot trece prin minte în doar trei secunde de groază.

Când am ajuns la bază m-am ridicat imediat, am avut puterea, adrenalină și ce am văzut a fost suflul publicului, care în loc să izbucnească în râs, oamenii au făcut, la unison, gestul acela de ajutor, să se ridice și să mă ajute, să mă prindă. M-am ridicat și am spus: Aceasta este prima păcăleală a serii! Și toată lumea a început să aplaude și să râdă și s-a dezamorsat acel moment interesant”, a relatat Andreea Marin.

Andreea Marin a trecut prin momente cumplite

Vedeta nu a cunoscut doar celebritatea, ea trecând prin momente cumplite în urmă cu aproape doi ani. Ea a fost suspectă că a avut cancer, fiind supusă unei operații despre care relatează cu detașare.

”Ce m-a convins să mă operez este atenția mea constantă pentru sănătate și dorința de echilibru. Știm foarte bine că fără sănătate nu avem mai nimic. Aveam o problemă și trebuia analizată obiectiv, de un specialist. Am avut norocul să întâlnesc un medic deosebit, de o rară calitate umană. Am căpătat încredere cunoscând mulți pacienți ce au trecut prin mâinile lui și mi-am spus că aici, acasă, vreau să mă operez și eu”, a declarat Andreea Marin, potrivit ciao.ro.