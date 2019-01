Anunț DEVASTATOR în DIRECT. Andreea Mantea, copleșită de EMOȚII. „Nu pot accepta”

Momente dramatice la emisiunea „Puterea Dragostei”, prezentată de Andreea Mantea. Mariana, una dintre concurente, a fost extrem de afectată când a aflat că Daniel, bărbatul pe care îl iubește, va părăsi casa „Puterea Dragostei”.





La scurt timp după ce Andreea Mantea a făcut anunțul, Mariana a izbucnit în plâns. Nu a putut fi liniștită nici măcar de Daniel, care a strâns-o puternic în brațe. Degeaba!

Tânăra nu s-a putut opri de criza de plâns. „Nu pot să stau fără Daniel! Nu pot accepta asta! Dacă plecam eu nu plângeam atât, mă jur”, a spus Marina, printre lacrimi şi suspine. „N-am murit”, i-a spus Daniel.

Scena a emoționat-o și pe Andreea Mantea, care a vărsat, la rândul ei, câteva lacrimi. Celălalt eliminat de la „Puterea Dragostei” a fost Bogdan, care a părăsit casa cu zâmbetul pe buze.

În urmă cu doar câteva săptămâni, Bogdan a avut o ieşire violentă, acesta enervându-se din cauza lui Adrian.

Și-a ieșit din minți, scria Wowbiz.ro, plecând de lângă ceilalţi concurenţi din casa băieţilor şi lovind peretele cu pumnii şi înjurând.

„Începe să se ia de mine fără niciun motiv, cred că e invidios pe mine. Fac orice ca să-l pun la punct”, a strigat Bogdan despre Adrian. Pe de altă parte, Mădălin None a explicat ieșirea nervoasă a lui Bogdan. ”Adrian are un mod mai ciudat de a glumi, Bogdan e foarte stresat şi ia totul în serios şi reacţionează mai mult decât ar trebui”, a spus None.

