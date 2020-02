Andreea Berecleanu a făcut publice noi mărturisiri, ceea ce a făcut ca o mulțime de fani să fie solidari cu frumoasa prezentatoare tv.

În vârstă de 44 de ani, Andreea Berecleanu a publicat pe Instagram Stories numeroase comentarii care au survenit ca urmare a deciziei de a pleca de la Antena 1. Mai mult, fosta prezentatoare a așternut pe Internet un mesaj subliminal pentru șefii de la Antena 1.

Printre vedetele care au reacționat la postarea ei se numără și fosta știristă Cristina (Dochianu) Fogarassy, dar și actrița Ada Condeescu, după cum puteți vedea în galeria foto a articolului.

“Dragii mei, ce ati facut voi in mai putin de 24 de ore este o energie fantastica, e dragoste, e solidaritate, e atasament, e mai presus de ce poate primi un prezentator de stiri doar printr-o expunere datorata profesiei in sine. Cine ma cunoaste in viata de zi cu zi, imi stie comportamentul. Tot ce fac e firesc, tot ce spun e ce gandesc. Dar voi, ce care m-ati cunoscut doar prin intermediul ecranului, mi-ati aratat prietenie adevarata. Am sute de mii, milioane de prieteni. Si eu am crezut toata viata ca am doar cativa, aceiasi de peste 20, 30 de ani. Aceasta energie, acest vibe il pot da doar anumiti oameni, cei ca voi. Asta nu trebuia sa fie oprit in niciun fel de catre cei incapabili de a crea energii pozitive. Mai mult, cei care distrug pana la autodistrugere. Dar noi suntem mai presus, atat voi in vietile voastre de oameni buni si frumosi, cat si eu, cu viata mea linistita si normala. Va iubesc, va multumesc, va intorc toata puterea pe care mi-ati dat-o intr-un timp atat de scurt. Cu dragoste, a voastra, Andreea”, a scris fosta prezentatoare de la Antena 1 atât pe contul ei de Facebook, dar și pe cel de Instagram.

