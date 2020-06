Recent, Andreea Bănică a fost întrebată de către fani, pe rețele sociale, dacă este din nou gravidă, iar răspunsul oferit este unul absolut delicios. Cântăreața a mărturisit că este însărcinată cu… treburi!

Andreea Bănică este postează frecvent fotografii în mediul online, ținând astfel o legătură destul de strânsă cu fanii ei. Unul dintre aceștia și-a luat inima în dinți și a întrebat-o direct dacă urmează să aducă pe lume și cel de-al treilea copil.

„Da… sunt însărcinată!”, a răspuns în primă fază Andreea Bănică, după care a adăugat: „Însărcinată cu multe treburi. Avem deja doi copilași minunați. E suficient!”, a spus Andreea Bănică, vedeta demontând, astfel, zvonurile cum că ar fi gravidă.

În aprilie, Andreea Bănică a fost întrebată dacă are silicoane. La momentul respectiv, vedeta a oferit un răspuns pe măsură.

„Nu am silicoane. Am câteva kilograme în plus față de când aveam 20 de ani, 25 de ani. Am 7-8 kilograme în plus. M-am transformat, m-am maturizat, am două sarcini la activ.

După cele două sarcini, sânii mei au rămas mai mari. Nu sunt perfecți! Sunt sâni normali, naturali, sunt destul de grei. Cred că sunt cam singura neoperată. Gata! Nu mai pot! M-am săturat!”, a mai precizat Andreea Bănică, scrie Cancan.

Andreea Bănică, la un pas de a se despărți de soțul ei

Lucian Mitrea a fost primul și singurul bărbat din viața Andreei Bănică. În scurt timp după ce s-au cunoscut, acesta nu-i devenise doar iubit, ci și impresar. Cu timpul, a preluat toate sarcinile legate de cariera blondei, și a devenit și tour manager când Andreea avea concerte prin țară.

Andreea și Lucian au trecut, din nefericire, prin multe situații tensionate. De aceea, echilibrul familiei s-a aflat în pericol imediat. În acel moment, Andreea Bănică a fost nevoită să pună piciorul în prag și să îi ceară lui Lucian să se retragă.

„Este un avantaj să lucrezi cu soțul, dar până la un anumit punct. Este impresarul meu de foarte mulți ani, de o viață aproape. După ce am născut-o pe Sofia, la un an jumătate, i-am spus: Cred că e mai bine ca tu să te ocupi și de ceilalți artiști ai tăi, să ai timp mai mult. Nu are sens să mai mergi cu mine, eu îmi iau un tour manager, tu îmi pui concertele și mai departe merg cu tour-managerul, nu ai treabă cu mine. Nu îți mai bate capul cu mine, nu ne mai certăm, nu mai avem nici o problemă!”, a povestit artista.

Certurile din timpul concertelor se țineau lanț, a mai mărturisit Andreea. Aceasta a decis ca soțul său să rămână implicat doar în propriile sale afaceri, iar cariera ei să meargă mai departe fără el.

„Ajunseserăm să ne certăm la concerte că «aia nu, fă așa»… I-am zis: Eu sunt artistul, eu sunt pe scenă, poți să-mi dai un sfat, dar dă-mi-l frumos! Atunci am decis ca el să își vadă de celelalte joburi ale lui, iar eu să merg mai departe în cariera mea. El este omul din spatele meu, clar, nu s-a dezis de asta, însă nu mai merge cu mine la toate evenimentele. Mai ales acum, de când avem și doi copii, dacă plec eu, el trebuie să fie acasă”, a mai declarat Andreea Bănică.