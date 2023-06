Andreea Bălan vorbește pentru prima dată despre relația cu Victor Cornea. Ce a atras-o pe artistă la mai tânărul sportiv

Pe 23 iunie, Andreea Bălan a împlinit vârsta de 39 de ani. Pentru a marca acest eveniment, artista a făcut publică relația cu jucătorul de tenis Victor Cornea. Mai mult decât atât, ea a vorbit pentru prima dată despre noul ei iubit și despre calitățile cu care a cucerit-o. Între cei doi este o diferență de vârstă de 9 ani, însă acest aspect nu este o piedică în calea fericirii lor.

Andreea Bălan a dezvăluit că ea se simte tânără și, deși este mai mare decât partenerul ei cu 9 ani, acest lucru nu se vede decât în buletin. Artista susține că mereu a simțit că va avea o relație cu cineva mai tânăr decât ea.

„Vi se pare că eu arăt de vârsta mea? Eu arăt cu cel puțin 10 ani mai tânără și atunci nu se simte, nu se vede, și întotdeauna am simțit că eu o să fiu cu cineva mai tânăr decât mine. Asta am simțit eu în manifestările și meditațiile mele. Mă simt foarte tânără, eu ca și suflet sunt tânără și mă comport copilărește”, a declarat Andreea Bălan la Antena Stars.

Cum a reușit Victor Cornea să o cucerească pe Andreea Bălan

Jurata de la „Te cunosc de undeva” a fost extrem de deschis cu privire la noua sa relație. Timp de aproximativ doi ani, artista nu s-a mai afișat cu niciun bărbat. În presa de scandal au fost lansate multe zvonuri, însă acum Andreea Bălan a dezvăluit cine este bărbatul care o face fericită.

Jucătorul de tenis a reușit să o atragă pe artistă cu disciplina și ambiția sa. Relația lor este abia la început, însă Andreea Bălan spune că este fericită în compania lui Victor Cornea, ba mai mult crede că este vorba despre iubire adevărată.

„În ultimii doi ani nu prea am mai vorbit de viața personală, pentru că am considerat că trebuie să-mi iau timp ca să fiu singură și să lucrez cu mine. A trebuit să mă calibrez. Să unesc partea de pe scenă cu partea umană și când am eliberat toate energiile negative, Universul mi-a dat tot ceea ce îmi doream, o persoană foarte potrivită pentru mine.

(…) M-a atras la el disciplina, performanța, ambiția. Eu am crezut că sunt disciplinată, dar nu. Disciplina este foarte mare și foarte importantă. Sunt foarte mândră de toate realizările lui și de tot ce a făcut. Sunt multe planuri, pentru că sunt cea mai mare susținătoare a lui și merg acolo unde are meciuri. Îmi place foarte mult să-l însoțesc”, a spus artista pentru sursa menționată anterior.