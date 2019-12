Vedeta vrea să ducă o viață liniștită în Franța, pe Coasta de Azur, dar asta după ce va împlini vârsta de 60 de ani. Andreea Bălan spune că cel mai tare o sperie bârfele publicului, de aceea nu vrea să mai rămână în România după retragere.

„Când un artist din generația mai veche îmbătrânește, publicul nu acceptă. Presa, media, oamenii nu te lasă să îmbătrânești! Ești om, nu icoana pe care o văd la televizor. Da, la 60 de ani mă retrag frumos, pe Coasta Franței, la mare, și stau acolo și îmi petrec bătrânețile frumos. Nu stau aici să mă caute și să zică «Ce a îmbătrânit Andreea!»”, a mărturisit vedeta, conform Ciao.

Chestionată pe marginea succesului, Andreea Bălan spune că a reușit întotdeauna să facă ce și-a propus doar prin muncă: „Întotdeauna, ceea ce mi-am propus mi-a ieșit, pentru că am crezut cu ardoare, pasiune. Nu am știut calea, dar am știut destinația. Cred foarte mult în „the secret”. „The secret” este o teorie spusă. Am mare grijă cu ceea ce gândesc, pentru că știu că sub o formă sau alta, gândurile mi se vor întoarce”.

Altfel, pentru soția Andreea Bălan, căsnicia încă mai are „secrete” ce așteaptă să fie descoperite. Luată la rost de George Burcea, soțul ei, fiindcă i-a distrus hainele, frumoasa blondă nu înțelege ce face greșit: „Nu înțeleg! Eu le bag bine la spălat, la 40 de grade. De ce se micșorează așa?”.

Îi explică tot George unde greșește: „Pentru că sunt de lână. Trebuie spălate la mână. Cand mai vrei să faci fapte bune, adică să-mi speli hainele, te rog frumos să vezi care sunt de lână sau de alte materiale pretențioase și spală-le la mână”.

Te-ar putea interesa și: