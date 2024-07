Monden Andreea Bălan, mașină de făcut bani. Are unul dintre cele mai mari tarife







Cântăreața Andreea Bălan este una dintre cele mai îndrăgite artiste de la noi. Mai ales că are un show pe care îl pune în scenă alături de mai mulți dansatori. Drept urmare petrecăreții o doresc la evenimentele lor. Doar că trebuie să scoată din bani sume frumșele pentru acest lucru. Chiar și așa artista are o explicație plauzibilă pentru banii pe care îi pretinde.

”Prețul meu la concerte a fost sub valoarea a ceea ce eu am oferit. Eu cred că noi suntem plătiți cum trebuie. Nu cred că suntem plătiți greșit. Pentru că salariul nostru minim pe economie este de 2.000 de lei.

Cântăreața pornește de la 2.000 de euro

Cât să luăm noi la concert? Câteva mii: două, trei, patru mii, cinci mii, cât să iei? Afară, normal că ceilalți au sute de mii pentru că și traiul este la alt nivel Hai să raportăm la traiul nostru de zi cu zi. Nu ai cum să ceri 30 de mii pentru un concert. Ce oferi tu pentru banii ăștia? Că acolo se pune problema”, a spus artista.

Drept urmare pentru un show de 60 de minute aceasta percepe între 2000 și 5.000 de euro. Nu de alta, dar altfel nu s-ar fi putut menține atât timp pe piață, spune ea. „Eu tot timpul am cerut un pic sub valoarea pe care am oferit-o, ca apoi clientul, organizatorul, cine m-a chemat, să mă mai cheme. Să zică „wow, dar ce show mi-a dat fata asta, nu m-a usturat buzunarul, o mai chem și data viitoare.”

Strategia pe care a aplicat-o vedeta

Asta a fost strategia mea ca să rezist în timp pe piața de concerte și ani și ani de zile am fost numărul 1 la vânzări pe concerte” a mai spus vedeta. Cert este că în perioada evenimentelor, Andreea Bălan este una dintre cele mai solicitate artiste.

Faptul că are o trupă de dansatori care ridică oamenii de la masa este un atu de care este perfect conștientă.