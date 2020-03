Vedeta traversează o perioadă foarte dificilă din viața ei, iar anunțul că va divorța de George Burcea i-a făcut numai rău.

Conform cancan.ro, Andreea Bălan are proble cu somnul de câțiva ani, numai că acum s-a acutizat. Pe fondul programului haotic (concerte în țară și străinătate, drumurile lungi etc), cântăreața nu mai are odihnă deloc.

Surse din anturajul ei vorbesc că Andreea Bălan suferă îngrozitor și a devenit dependentă de medicamente. Îndrăgita artistă ia melatonină, însă chiar și așa efectele abia se întrevăd.

„Andreea este dependentă de melatonină. Ea altfel oricum nu putea dormi fără să ia acest medicament. Îl ia de ani buni. Dar acum… acum, cu situația dată, se frământă foarte tare, încearcă să înțeleagă unde s-a rupt relația lor și când, pentru că ea credea că sunt mai uniți ca niciodată de când a apărut pe lume și cel de-al doilea copil”, au declarat pentru cancan.ro surse apropiate vedetei.

Acestea vorbesc despre „nașterea Clarei, când Andreea Bălan era să-și piardă viața”. Șocul divorțului de George Burcea a fost unul uriaș, nimeni nu se aștepta. „Andreea radia de fericire, avea familia pe care și-o dorise mereu. Dar totul s-a dus. Ea se macină foarte tare și din cauza fetițelor, că încearcă să facă în așa fel încât ele să nu simtă lipsă tatălui, dar este greu pentru că George era mai mereu cu ele acasă”.

Cum arată Andreea Bălan azi? „A slăbit foarte mult, suferă, are cearcăne, e trasă la față, nu poate mânca și nu poate dormi nici cu melatonină”.

