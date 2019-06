Andreea Bălan renunță la cariera muzicală. Ce a determinat-o la gestul radical

Cântăreața Andreea Bălan a declarat că ia în calcul să se lase de muzică. Încurajările primite de la fani s-ar putea să o ajute să ia decizia finală.





Andreea Bălan s-a arătat încântată de cât de bine i-au ieșit fursecurile, fapt pentru care a spus că s-ar putea să se lase de muzică și să ofere o atenție mai mare bucătăriei.

„Gata dragilor, mă las de muzică şi mă apuc de bucătăreala! Am primit prea multe mesaje frumoase de încurajare şi cred că asta mi-e menirea! În vlogul de azi fac fursecuri pentru Ella. Aştept mesaje dragi mămici să îmi spuneţi cum faceţi voi fursecurile.”, a scris Andreea Bălan pe Facebook.

Cântăreaţa Andreea Bălan a trecut prim momente foarte grele la naşterea celui de-al doilea copil. În tot timpul alături i-a fost soţul ei, George Burcea. Andreea are două fete. La ultima naştere cântăreaţa a suferit trei operaţii din cauza problemelor uriașe cu care s-a confruntat.

Andreea și-a petrecut mult timp internată în spital și a discutat cu doctorii despre situaţia ei, dacă mai poate sau nu să mai aibă copii. Răspunsul a lovit-o foarte rău. Întradevăr, andreea nu mai poate avea copii.

„Ultima intervenţie a fost cea mai grea. Nexistând cateter (n.r. în coloana), ci doar o anestezie pe venă şi o operaţie complicată, când m-am trezit m-a durut cum nu m-a durut vreodată în viaţă. S-a curăţat şi ultimul hematom. Am stat din nou 24 de ore la terapie Intensivă. Nu pot să fac efort deloc. Stau în casă” a spus Andeea.

„Acasa el mi-a povestit cum e sa-ti vezi partenera la un pas de moarte si am plans mult, foarte mult am plans. Adica am iesit din spital pe 8 Martie, toata anesteziata cu baloane cu maimutoi, cu vloguri si a doua zi sambata cand mi-a povestit si mama, mi-a povestit si el si am mai vorbit si cu prietenii apropiati, atunci am cazut si abia atunci am realizat ca intradevar a fost foarte grav si ca era sa mor. E un caz destul de rar si imprevizibil. Am plans doua nopti la rand foarte mult”, a completat cântăreaţa.

