Vedeta sugerează că cel mai bine este să încerci să treci peste aceste lucruri, deoarece altfel îți vor contura prezentul și viitorul mai mult decât este nevoie.

Trecutul dramatic al actorului, acesta fiind un motiv al divorțului celor doi, poate fi considerat și motivul pentru care cântăreața încă încearcă să-l ajute cu sfaturi subtile, întrucât ultimul mesaj al acesteia pare să-i fie destinat chiar lui Geroge Burcea.

„Suntem definiti de trecut si de situatiile traite in copilarie. Cu totii avem un bagaj emotional pe care il caram dupa noi in viata. Este foarte important sa realizam ca il avem si sa incercam sa-l facem cat mai usor, vindecand ranile traite in trecut.

Daca nu facem acest lucru, in absolut orice situatie, vom reactiona 90% in baza emotiilor din trecut si doar 10% din realitatea prezenta.

In mod inconstient, unii oameni saboteaza relatii de iubire, de business, de prietenie si au o perceptie gresita asupra vietii, perceptie programata in subconstient cand erau mici de catre familia in care au crescut.

Doar cei care inteleg si accepta aceste mecanisme si fac terapie, reusesc sa vindece si sa isi schimbe viata in bine”, a scris Andreea Bălan pe Facebook.

Te-ar putea interesa și: