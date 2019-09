Cântăreața Andreea Antonescu s-a destăinuit într-o emisiune televiziată, făcând publice motivele pentru care s-a hotărât să divorțeze de soțul ei, omul de afaceri Traian Spak.

Divorțul vine în urma unei căsnicii ce a ținut 8 ani de zile. Vedeta care a spart topurile muzicale în anii 2000 a dezvăluit că a purtat o discuție pe Facebook cu soțul ei stabilit în America și că în urma acesteia cei doi au căzut de comun acord că cel mai bine ar fi să se despartă. Aceasta a mai punctat că procedura divorțului este în plină desfășurare.

“Divorțul propriu-zis este în faza actelor, dar noi considerăm că suntem două persoane libere de câteva luni, în urma unei discuții pe care am avut-o. La începutul lunii aprilie, am realizat că trebuie să rămân în țară, pentru că toate proiectele mele sunt legate de muzică. Am zis că poate e pentru prima dată în viață când ar trebui să accept realitatea, să mi-o asum. Era vorba de timp, pe care noi nu puteam să-l mai petrecem împreună. Într-o discuție cu Traian, pe FaceTime, i-am arătat care sunt aspectele vieții noatre, i-am spus care sunt planurile mele de viitor, legate de carieră”, a mărturisit vedeta.

Totodată, Andreea Antonescu a adăugat că Traian Spak nu s-a opus niciodată carierei sale și că a înțeles situația, chiar dacă nu s-a arătat cel mai „fericit, eliberat, bucuros”. În cele din urmă, vedeta a conchis că a fost certată în repetate rânduri din cauză că nu scoate piese, cu toate că le-a spus apropiaților că și-a dorit foarte mult să fie alături de fetița sa.

Te-ar putea interesa și: