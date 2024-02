Gigi Becali l-ar putea pierde pe Andrea Compagno. „Pleacă, nu pleacă, nu mă interesează”

Andrea Compagno, atacantul pentru care Gigi Becali a plătit 1,5 milioane de euro, este la un pas să plece de la FCSB. Patronul FCSB a declarat că există o echipă din Grecia care s-a interesat de serviciile lui Compagno și că este dispus să accepte dacă primește 450.000 de euro.

Gigi Becali a renunțat la Andrea Compagno

Becali a spus că atacantul este cel mai cuminte om pe care l-a avut în FCSB, dar că vrea să renunțe la el. Acesta a declarat că nu va fi deranjat dacă Compagno va pleca de la FCSB și că nu îl interesează ce va face în viitor.

A primit o ofertă greu de refuzat

„Când să mai apară? Nu are rost să vorbim despre Compagno, e un jucător care valorează mult, dar eu am renunțat la el. Pentru Compagno am dat o hârtie de 450.000 de euro în Grecia, e o echipă mare, zic ei. Compagno nu mă mai interesează. Pleacă, nu pleacă, nu mă interesează.

Cel mai cuminte om. Nu am avut jucător așa cuminte ca el, și cum se antrenează și tot. Fiecare om are cât creier are, eu am creierul pe cel mai mic și n-am știut să-l țin pe Compagno. Dacă nu am atât de mult creier, am făcut ce trebuia să fac și m-am dus la 11 puncte și la 16 puncte”, a spus Gigi Becali, conform Digisport.

Când a venit Andrea Compagno la FCSB

Compagno a fost cumpărat de Gigi Becali de la FC U Craiova cu 1,5 milioane de euro în august 2022. Fotbalistul italian în vârstă de 27 de ani a jucat în 55 de meciuri pentru vicecampioana României și a dat 20 de goluri. În sezonul actual, atacantul a jucat în 23 de meciuri, dintre care 18 în Superliga, patru în preliminariile pentru Conference League și unul în Cupa României și a dat patru goluri.

Pe parcursul carierei, Compagno a mai jucat pentru Palermo, Catania, Pinerolo, Torino U19, Argentina, Borgosesia, Nuorese și FC U Craiova.