Pentru Anda Adam, mulsul unei văcuțe nu pare o chestie prea complicată, chiar dacă nu a făcut niciodată așa ceva.

„Nu am muls niciodată o vacă pentru că am crescut numai pe asfalt. Dar am văzut pe internet cum se face și nu mi se pare un lucru complicat, nimic de nerealizat, așa că abia aștept să fac asta. Mai ales că ador văcuțele, mi se par animale divine. Nu te poți uita în ochii lor… emit ceva puternic și profund”, a afirmat Anda Adam, conform viva.ro.

Cei 16 concurenți înscriși în emisiune se vor confrunta pe parcursul acestui sezon și vor încerca „să supraviețuiască” vieții la țară, cu toate greutățile și privațiunile pe care le implică aceasta.

Anda Adam spune că nu se teme de probele pe care va trebui să le depășească, fiind foarte bine pregătită pentru a le depăși. De un singur lucru se teme cântăreața, că nu va face față programului de odihnă, care va fi mai scurt decât cel cu care ea este obișnuită. Întrebată care ar fi cel mai dificil lucru cu care s-ar putea confrunta, la Fermă, Anda Adam a fost foarte sigură pe ea:

„Lipsa somnului, clar! În rest, sunt tanc și pregătită pentru orice situație! Abia aștept”.

Pe de altă parte, Anda Adam susține că cel mai mult îi va lipsi fiica sa, de care va trebui să stea despărțită mai multe zile.

„Cel mai mult îmi va lipsi copilul meu, fetița mea, Evelin. Mi se pare partea cea mai grea pentru mine, ca mamă.. să știu că voi fi atâtea zile departe de ea”, a mai spus Anda Adam, conform sursei citate.

Cântăreața a precizat că și-a pregătit fetița din vreme pentru momentul în care vor fi departe una de alta și i-a promis că din câștigurile pe care le va obține în urma emisiunii îi va cumpăra toate jucăriile pe care micuța și le dorește.