„Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, domnul Bogdan Dimitrie Licu, a dispus in cursul zilei de azi, 26 iulie 2019, efectuarea de verificari la Parchetul de pe langa Judecatoria Caracal privind modul in care s-a realizat supravegherea activitatii de cercetare penala in cauza privind decesul unei tinere din judetul Olt. Controlul va fi efectuat de catre procurori din cadrul Serviciului de Indrumare si Control”, se arata intr-o informare a Ministerului Public.

Fata de 15 ani, Alexandra, a dispărut în data de 25 iulie si se crede că ar fi fost arsă de către Gheorghe Dincă, de 57 de ani. Din primele verificări a reieşit că fata a sunat de trei ori la 112, spunând că este într-o casă părăsită. STS nu a localizat apelul.

„Ma aflu intr-o casa veche, aproape parasita, iarba in curte. Are doi caini lupi, e intr-un service”, ar fi spus Alexandra în apelul telefonic de la 112, potrivit bzi.ro

