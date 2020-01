Marius Baciu, fost antrenor la Daco Getica, a recunoscut că partida pe care fosta sa formație a pierdut-o, în deplasare, la UTA (liga a 2-a), scor 0-6, a intrat în vizorul oficialilor de la Federația Română de Fotbal. Se cercetează un posibil blat pentru pariuri, iar Baciu este dispus să meargă la „Casa Fotbalului” pentru a da declarații.

Eu personal am spus că mă pun la dispoziția Federației pentru că am vrut să ieșim din orice discuție. Într-adevăr, meciul cu UTA ni s-a părut și nouă… Stând după meci și analizând fazele, au fost niște chestii suspecte și pentru noi ca staff. Că am avut bănuieli la unele lucruri. Se discută la FRF pe tema asta și bineînțeles că o să fie audieri”, a spus Baciu pentru Digi Sport.

Anul trecut, fostul căpitan al Stelei a fost ridicat de mascați, în luna noiembrie a anului trecut, după meciul pe care echipa antrenată la acea vreme, Turris Turnu Măgurele a câștigat-o la Sportul Snagov, scor 3-2. Eveniment petrecut după ce tatăl unui fotbalist pe care Baciu l-a pregătit la Daco Getica, a depus plângere pentru că îi dăduse tehnicianului 2.000 de euro.

