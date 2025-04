Sport Ancelotti pleacă de la Real Madrid. Va prelua o echipă națională de calibru







Carlo Ancelotti, singurul antrenor care a câștigat de cinci ori Liga Campionilor, își va încheia mandatul la Real Madrid după finalul acestui sezon.

Deși mai avea un an de contract, italianul a fost informat de conducerea clubului că nu va continua pe banca tehnică, iar finala Cupei Regelui împotriva Barcelonei a fost ultimul său meci la cârma echipei.

„Nu ne-am obișnuit să pierdem”

Decizia vine după un sezon dificil pentru madrileni, marcat de eliminarea din sferturile Ligii Campionilor în fața lui Arsenal și de pierderea titlului în La Liga.

Ancelotti a recunoscut că nu știe ce îi rezervă viitorul, dar că este conștient că timpul său la Real Madrid s-a încheiat.

„Nu ne-am obișnuit să pierdem, dar este timpul. Ultimul meu meci de Liga Campionilor? Sezonul acesta, da.

Am avut o cursă fantastică în ultimii ani, așa că să vedem ce se întâmplă anul viitor. Nu știu, nu vreau să știu, mai este timp”, a declarat Ancelotti.

Xabi Alonso, înlocuitor

Real Madrid nu a pierdut timpul și a ales deja viitorul antrenor: Xabi Alonso, actualul tehnician al Bayer Leverkusen.

Spaniolul are stipulată în contract o clauză care îi permite să plece dacă primește o ofertă de la una dintre echipele pentru care a jucat – Liverpool, Real Madrid sau Bayern Munchen – în schimbul a 15 milioane de euro. Instalarea lui Alonso va avea loc după 1 iulie, ceea ce înseamnă că Real Madrid va fi fără antrenor în luna iunie, când este programată Cupa Mondială a Cluburilor.

În această perioadă, echipa va fi condusă interimar de Santiago Solari, actualul director sportiv al clubului.

Ancelotti, noul selecționer al Braziliei

După despărțirea de Real Madrid, Carlo Ancelotti este așteptat să preia naționala Braziliei, o echipă care, în ciuda talentului său, nu a reușit să impresioneze în ultimii ani.

Federația braziliană îl dorește de mult timp pe italian, iar acesta și-a exprimat în trecut interesul pentru acest post.

„Realitatea este că naționala Braziliei mă dorește, iar asta mă încântă și mă face foarte fericit. Voi fi foarte fericit să vorbesc cu președintele Federației”, declara Ancelotti în primăvara lui 2023.

Cu toate acestea, recent, antrenorul italian a transmis că intenționează să rămână la Real Madrid și să își ducă contractul până la capăt, care expiră în 2026.

„Contractul meu vorbește de la sine, nu am nimic de adăugat. Am multă afecțiune pentru Brazilia, dar am un contract aici cu Real Madrid”, a spus Ancelotti într-o conferință de presă.