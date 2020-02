Potrivit Cancan, Anca Serea fi trebuit să aibă parte de o petrecere pe cinste dar n-a fost să fie. Pentru că micuții s-au îmbolnăvit, pe capete! Duminică, vedeta a împlinit 39 de ani, dar sărbătoarea s-a transformat în ”arest la domiciliu”.

Anca Serea a povestit: ”E o problemă destul de dificilă că, începând de joia trecută, Sarah a fost aceea care s-a simțit foarte, foarte rău și eu nu sunt, așa, o mamă foarte primejdioasă încă de la început. Am lăsat-o vreo două zile să văd cum merg lucrurile, apoi am mers la medic, am făcut testele acelea pentru gripă A și B, dar au ieșit, din fericire, negative… Și apoi, probabil, boala, viroza asta, s-a mutat de la unul la celălalt. Sarah a fost destul de grav, cu temperatură 39 cu 3, cu 4. N-a putut să mănânce multe zile, cu stări de vomă, tuse și așa mai departe. Dar Moise a făcut într-o dimineață 40 cu 7″.

În emisiunea lui Măruţă acesta a povestit prin ce a trecut: „am mers la farmacie și am cumpărat o grămadă de produse și, spre rușinea mea, nu mai știam cum să le setez, cum să le folosesc corect pentru că arătau cifre diferite deja. Am cumpărat o grămadă de siropuri… Acum, Moise se simte mult mai bine, însă l-a luat pe David! David este cel cu viroză… aerosoli de trei ori pe zi… Sâmbătă seara eram speriată, am mers cu Sarah la spital, iar timpul de așteptare era 6-7 ore și apoi am mers la o altă clinică, unde timpul de așteptare era de 5 ore, așa că am ajuns, până la urmă, la clinica unde am născut. Apoi, micuța Leah a fost diagnosticată cu bronșiolită. Ava a făcut o formă ușoara de enterocolită, iar Noah rezistă”.

